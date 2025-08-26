Taylor Swift s-a logodit cu iubitul fotbalist. Cum a început povestea de dragoste

Taylor Swift şi Travis Kelce, fotbalist în NFL, au anunţat, în postări simultane pe reţelele de socializare, că s-au logodit.

„Profesoara ta de engleză şi profesorul tău de sport se căsătoresc”, se arată în descrierea postării.

Vestea vine după debutul lui Swift în podcastul „New Heights” la începutul acestei luni, unde afecţiunea dintre cele două vedete era evidentă.

Relaţia lor de aproape doi ani a început în septembrie 2023, când Swift a apărut la primul ei meci al lui Kansas City Chiefs, echipa NFL la care joacă Kelce, pentru a-l susţine.

Aşa a început totul...cu o brăţară a prieteniei pe care era inscripţionat numărul de telefon al lui Kelce.

În timpul unui episod din 2023 al podcastului său „New Heights”, Kelce a recunoscut că a încercat să-i ofere brăţara lui Swift la unul dintre concertele ei din cadrul turneului „Eras Tour”. Potrivit lui Swift, gestul a fost ceva ce ea a descris într-un interviu acordat revistei Time în 2023 ca fiind „metalic ca naiba”.

Au început să se întâlnească în secret la scurt timp după aceea, pentru „o perioadă semnificativă de timp, despre care nimeni nu ştia, lucru pentru care sunt recunoscătoare, pentru că am avut ocazia să ne cunoaştem”, a adăugat ea.

„Când am mers la primul meci”, a spus ea, „eram deja un cuplu”.

De atunci, povestea lor a devenit subiectul unui film romantic, cu scene din viaţa reală în care cei doi se sărută pe teren după ce Chiefs a câştigat Super Bowl-ul din 2024 şi Kelce şi-a făcut o apariţie surpriză pe scenă în timpul concertului Eras Tour al lui Swift din Londra.

Cuplul s-a ferit, în mare parte, să apară pe paginile de social media ale celuilalt, cu excepţia câtorva postări virale care le-au oferit urmăritorilor lor o privire asupra relaţiei lor.

