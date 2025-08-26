Taylor Swift s-a logodit cu iubitul fotbalist. Cum a început povestea de dragoste

Autor: Teodor Serban
Marti, 26 August 2025, ora 21:16
291 citiri
Taylor Swift s-a logodit cu iubitul fotbalist. Cum a început povestea de dragoste
Taylor Swift s-a logodit cu Travis Kelce FOTO Instagram

Taylor Swift şi Travis Kelce, fotbalist în NFL, au anunţat, în postări simultane pe reţelele de socializare, că s-au logodit.

„Profesoara ta de engleză şi profesorul tău de sport se căsătoresc”, se arată în descrierea postării.

Vestea vine după debutul lui Swift în podcastul „New Heights” la începutul acestei luni, unde afecţiunea dintre cele două vedete era evidentă.

Relaţia lor de aproape doi ani a început în septembrie 2023, când Swift a apărut la primul ei meci al lui Kansas City Chiefs, echipa NFL la care joacă Kelce, pentru a-l susţine.

Aşa a început totul...cu o brăţară a prieteniei pe care era inscripţionat numărul de telefon al lui Kelce.

În timpul unui episod din 2023 al podcastului său „New Heights”, Kelce a recunoscut că a încercat să-i ofere brăţara lui Swift la unul dintre concertele ei din cadrul turneului „Eras Tour”. Potrivit lui Swift, gestul a fost ceva ce ea a descris într-un interviu acordat revistei Time în 2023 ca fiind „metalic ca naiba”.

Au început să se întâlnească în secret la scurt timp după aceea, pentru „o perioadă semnificativă de timp, despre care nimeni nu ştia, lucru pentru care sunt recunoscătoare, pentru că am avut ocazia să ne cunoaştem”, a adăugat ea.

„Când am mers la primul meci”, a spus ea, „eram deja un cuplu”.

De atunci, povestea lor a devenit subiectul unui film romantic, cu scene din viaţa reală în care cei doi se sărută pe teren după ce Chiefs a câştigat Super Bowl-ul din 2024 şi Kelce şi-a făcut o apariţie surpriză pe scenă în timpul concertului Eras Tour al lui Swift din Londra.

Cuplul s-a ferit, în mare parte, să apară pe paginile de social media ale celuilalt, cu excepţia câtorva postări virale care le-au oferit urmăritorilor lor o privire asupra relaţiei lor.

Horoscop zilnic. Marți, 26 august. Zodia care face o cucerire
Horoscop zilnic. Marți, 26 august. Zodia care face o cucerire
Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec: Nu reușești...
Horoscop zilnic. Luni, 25 august. Zodia care se întâlnește cu niște prieteni vechi
Horoscop zilnic. Luni, 25 august. Zodia care se întâlnește cu niște prieteni vechi
Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec: Chestiunile...
#Taylor Swift, #logodna, #iubit, #fotbalist, #poveste, #dragoste , #stiri lifesport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Alex Baluta prinde transferul carierei! Va fi coleg cu Heung-min Son si Hugo Lloris
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Taylor Swift s-a logodit cu iubitul fotbalist. Cum a început povestea de dragoste
  2. Tone de aur pentru patronul lui CFR Cluj, în timp ce echipa se face de rușine: ”Care este problema? Alții vând scaune, fac blocuri...”
  3. Real Madrid s-a despărțit de jucătorul care a petrecut 18 ani pe "Bernabéu"
  4. Jucătorii sunt exasperați la US Open: ”Mirosul e peste tot, e destul de enervant”
  5. US Open - Fotograful care a provocat furia lui Daniil Medvedev se simte linșat
  6. O nouă forță se naște în Formula 1: a "achiziționat" doi mari campioni
  7. Carlos Alcaraz, în polemica momentului la US Open: ”A spus că este urâtă? Știu că minte. Știu că îi place”
  8. Cât au câștigat echipele la Campionatul Mondial al Cluburilor 2025? Cifrele sunt uluitoare
  9. Reacție în scandalul presupusei relații dintre Gigi Becali și Tania Budi: ”Și dacă a fost, ce treabă are el? Ăsta nu va fi iertat de tot neamul de machedoni”
  10. Unde a ajuns să joace Nemanja Matic. A scris istorie la Manchester United și Chelsea

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...