Taylor Swift ar putea depune mărturie în procesul Lively-Baldoni doar dacă instanţa o obligă

După ce avocatul lui Justin Baldoni a declarat că Taylor Swift va depune mărturie în cadrul procesului juridic aprins dintre el şi colega sa din filmul It Ends With Us, Blake Lively, vedeta pop a ripostat. Avocatul lui Swift a afirmat vineri că ea nu are „niciun rol semnificativ” în acest caz şi nu a fost de acord să depună mărturie, contrazicând afirmaţiile echipei lui Baldoni.

Avocatul lui Baldoni a declarat joi că a solicitat un acord pentru a o audia pe Swift la sfârşitul lunii octombrie, din cauza „obligaţiilor profesionale preexistente” ale cântăreţei, relatează BBC.

Avocatul lui Lively doreşte ca judecătorul să refuze prelungirea termenului şi l-a acuzat pe Baldoni că încearcă să o implice pe Swift în litigiu „pentru a genera un spectacol mediatic în această chestiune”.

Cântăreaţa va depune mărturie în acest caz numai dacă echipa juridică a lui Baldoni va reuşi să convingă judecătorul federal Lewis Liman să prelungească termenul limită pentru depunerea mărturiei.

Este cea mai recentă întorsătură în saga juridică de mare amploare dintre Lively şi Baldoni.

Procesele între vedetele din filmul It Ends With Us au provocat senzaţie în instanţa federală din New York, în urma campaniei promoţionale stânjenitoare pentru filmul lor din 2024, pe care Baldoni l-a produs şi regizat.

Lively i-a dat în judecată pe Baldoni şi studioul său la tribunalul din New York anul trecut, susţinând că a fost hărţuită sexual pe platoul de filmare şi că el a condus o campanie pentru a-i „distruge” reputaţia.

Baldoni a dat-o în judecată pe vedeta din Gossip Girl, dar procesul său pentru defăimare a fost respins în iunie.

În documentele legale obţinute de partenerul media al BBC din SUA, CBS, avocatul actorului din Jane the Virgin a acuzat-o joi pe Lively că a sugerat în mod eronat că Baldoni şi Wayfarer Studios au solicitat „o prelungire generală de treizeci de zile a datei limită pentru depoziţie”.

„De fapt, Wayfarer Parties a solicitat un acord exclusiv pentru a lua declaraţia lui Taylor Swift în săptămâna 20-25 octombrie, din cauza obligaţiilor profesionale preexistente ale doamnei Swift”, a declarat avocatul său, Ellyn S. Garofalo.

Garofalo a solicitat instanţei să modifice ordonanţa de programare „cu scopul exclusiv de a acomoda martorul terţ Taylor Swift”, care, potrivit acesteia, a acceptat să se prezinte pentru depoziţie, dar nu va putea face acest lucru înainte de 20 octombrie.

Swift urmează să lanseze cel de-al 12-lea album de studio, The Life of a Showgirl, pe 3 octombrie, anunţând lansarea luna trecută în podcastul logodnicului ei, Travis Kelce.

Ca răspuns, avocatul lui Lively, Michael J. Gottlieb, a trimis vineri o scrisoare judecătorului Liman, cerându-i să respingă cererea lui Baldoni şi a co-inculpaţilor săi de prelungire a termenului.

Gottlieb a spus că echipa lui Baldoni „a încercat în repetate rânduri să o implice pe doamna Swift în acest litigiu pentru a-şi alimenta strategia mediatică implacabilă”.

„În această ultimă încercare, pârâţii Wayfarer afirmă – deşi, în mod notabil, fără dovezi – că doamna Swift ar fi „acceptat” să depună mărturie între 20 şi 25 octombrie (la aproximativ trei săptămâni după încheierea procedurii de prezentare a faptelor în această cauză)”, a scris Gottlieb.

Gottlieb a adăugat că echipa lui Baldoni „nu a reuşit să stabilească un motiv întemeiat” pentru prelungirea solicitată.

El a afirmat că echipa lui Baldoni nu a contactat avocatul lui Swift cu detalii despre depoziţie decât la începutul acestei săptămâni şi a acuzat pârâţii de o „uimitoare” lipsă de diligenţă, precum şi de lipsă de respect faţă de viaţa privată şi programul lui Swift.

Într-un document separat depus vineri, avocatul lui Swift, J. Douglas Baldridge, i-a scris judecătorului spunând că „de la începutul acestei cauze, am susţinut în mod constant că clienta mea nu are un rol semnificativ în acest proces”.

Taylor Swift nu e interesată să depună mărturie

El a adăugat că Swift nu a fost de acord cu o depoziţie, dar că ar fi de acord „dacă ar fi obligată să depună mărturie”. El a menţionat că au aflat despre depoziţie cu trei zile înainte şi că ea ar fi de acord „dacă ar fi obligată să depună mărturie” de către instanţă.

Cu toate acestea, el a reafirmat că ea poate depune mărturie numai în săptămâna din 20 octombrie, deoarece aceasta este singura perioadă în care programul ei îi permite să aloce timpul necesar.

În luna mai, avocaţii lui Baldoni au încercat să obţină mesajele dintre Lively şi cântăreaţă direct de la Swift, trimiţând citaţii câştigătoarei premiului Grammy şi echipei sale juridice.

Însă citaţiile au fost retrase după ce echipa juridică a lui Swift a obiectat că acestea constituiau o „încercare nejustificată”.

Echipa lui Lively a solicitat să se împiedice obţinerea mesajelor de către Baldoni, argumentând că acestea erau irelevante.

În iunie, judecătorul a decis că mesajele dintre Lively şi Swift pot fi predate lui Baldoni, afirmând că discuţiile dintre prietene despre mediul de pe platoul de filmare al filmului It Ends With Us sunt relevante pentru caz.

