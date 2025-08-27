Donald Trump schimbă tonul față de Taylor Swift, după ce anul trecut spunea că o urăște. Reacția, după anunțul logodnei cântăreței

Președintele Donald Trump, un comentator avid al culturii populare, a vorbit marți despre nunta apropiată a lui Taylor Swift și Travis Kelce, adoptând un ton conciliant pentru superstarul pop cu care s-a confruntat în trecut.

„Păi, îi urez mult noroc”, a răspuns Trump. „Cred că este un jucător excelent. Cred că este un tip grozav. Şi cred că ea este o persoană extraordinară. Aşa că le urez mult noroc”, a declarat şeful Casei Albe.

Cea mai de succes cântăreaţă a momentului a fost criticată în trecut de Donald Trump pentru că a susţinut-o pe contracandidata sa democrată în alegerile de anul trecut, Kamala Harris.

Taylor Swift şi-a anunţat logodna cu starul fotbalului american marți, pe rețelele sociale, după doi ani de relaţie. „Profesoara ta de engleză şi profesorul tău de sport se căsătoresc”, a scris Swift pe Instagram. Postarea a fost însoţită de o fotografie în care Kelce este îngenuncheat, îmbrăţişând-o pe vedeta pop.

Anunţul de pe Instagram a fost postat chiar în timpul şedinţei Cabinetului Trump.

Tonul lui Trump despre Swift a fost diferit în timpul campaniei electorale de anul trecut. Preşedintele a criticat-o pe vedeta pop, care a susţinut-o pe adversara sa din 2024, fosta vicepreşedintă Kamala Harris.

Într-o postare pe Truth Social din 15 septembrie 2024, Trump a scris: „URĂSC TAYLOR SWIFT!”

Trump a mai spus pe Fox că o preferă pe soția fundașului echipei Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, și a prezis că înclinațiile politice ale lui Swift o vor costa financiar. Trump a postat în luna mai a acestui an: „A observat cineva că, de când am spus URĂSC TAYLOR SWIFT, nu mai este sexy?”

Ads

Legislatorii de ambele părți ale culoarului au încercat, de asemenea, să profite de știri cu postări pe rețelele de socializare.

„Are un spațiu gol... și îi va lua numele”, a postat senatorul Mike Lee (republican din Utah) pe X, făcând referire la melodia populară a lui Swift din 2014, „Blank Space”.

Reprezentantul democrat din Florida, Jared Moskowitz, a subliniat antipatia lui Trump față de Swift într-o postare pe X. „Adevărul/tweet-ul despre Trump urmează”, a scris el.

Senatorul John Cornyn (republican din Texas) a folosit vestea pentru a-l critica pe contracandidatul său la alegerile primare din Senat, procurorul general din Texas, Ken Paxton, a cărui soție, Angela, a anunțat că va depune actele de divorț în iulie.

„Felicitări @taylorswift13 și @tkelce”, a scris el. „Fie ca mariajul vostru să nu se termine niciodată pe motive biblice.”

Între timp, deputata Marcy Kaptur (democrată din Ohio) a cerut o reorientare către problemele financiare.

„Acum că am atenția dumneavoastră – trebuie să facem tot ce putem pentru a proteja Securitatea Socială, Medicare și Medicaid înainte să fie prea târziu”, a scris ea într-o postare pe rețelele de socializare, care a început prin a-i felicita pe Swift și Kelce.

Ads