Donald Trump schimbă tonul față de Taylor Swift, după ce anul trecut spunea că o urăște. Reacția, după anunțul logodnei cântăreței

Autor: Maria Mora
Miercuri, 27 August 2025, ora 08:35
720 citiri
Donald Trump schimbă tonul față de Taylor Swift, după ce anul trecut spunea că o urăște. Reacția, după anunțul logodnei cântăreței
Taylor Swift s-a logodit cu Travis Kelce FOTO Instagram

Președintele Donald Trump, un comentator avid al culturii populare, a vorbit marți despre nunta apropiată a lui Taylor Swift și Travis Kelce, adoptând un ton conciliant pentru superstarul pop cu care s-a confruntat în trecut.

„Păi, îi urez mult noroc”, a răspuns Trump. „Cred că este un jucător excelent. Cred că este un tip grozav. Şi cred că ea este o persoană extraordinară. Aşa că le urez mult noroc”, a declarat şeful Casei Albe.

Cea mai de succes cântăreaţă a momentului a fost criticată în trecut de Donald Trump pentru că a susţinut-o pe contracandidata sa democrată în alegerile de anul trecut, Kamala Harris.

Taylor Swift şi-a anunţat logodna cu starul fotbalului american marți, pe rețelele sociale, după doi ani de relaţie. „Profesoara ta de engleză şi profesorul tău de sport se căsătoresc”, a scris Swift pe Instagram. Postarea a fost însoţită de o fotografie în care Kelce este îngenuncheat, îmbrăţişând-o pe vedeta pop.

Anunţul de pe Instagram a fost postat chiar în timpul şedinţei Cabinetului Trump.

Tonul lui Trump despre Swift a fost diferit în timpul campaniei electorale de anul trecut. Preşedintele a criticat-o pe vedeta pop, care a susţinut-o pe adversara sa din 2024, fosta vicepreşedintă Kamala Harris.

Într-o postare pe Truth Social din 15 septembrie 2024, Trump a scris: „URĂSC TAYLOR SWIFT!”

Trump a mai spus pe Fox că o preferă pe soția fundașului echipei Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, și a prezis că înclinațiile politice ale lui Swift o vor costa financiar. Trump a postat în luna mai a acestui an: „A observat cineva că, de când am spus URĂSC TAYLOR SWIFT, nu mai este sexy?”

Legislatorii de ambele părți ale culoarului au încercat, de asemenea, să profite de știri cu postări pe rețelele de socializare.

„Are un spațiu gol... și îi va lua numele”, a postat senatorul Mike Lee (republican din Utah) pe X, făcând referire la melodia populară a lui Swift din 2014, „Blank Space”.

Reprezentantul democrat din Florida, Jared Moskowitz, a subliniat antipatia lui Trump față de Swift într-o postare pe X. „Adevărul/tweet-ul despre Trump urmează”, a scris el.

Senatorul John Cornyn (republican din Texas) a folosit vestea pentru a-l critica pe contracandidatul său la alegerile primare din Senat, procurorul general din Texas, Ken Paxton, a cărui soție, Angela, a anunțat că va depune actele de divorț în iulie.

„Felicitări @taylorswift13 și @tkelce”, a scris el. „Fie ca mariajul vostru să nu se termine niciodată pe motive biblice.”

Între timp, deputata Marcy Kaptur (democrată din Ohio) a cerut o reorientare către problemele financiare.

„Acum că am atenția dumneavoastră – trebuie să facem tot ce putem pentru a proteja Securitatea Socială, Medicare și Medicaid înainte să fie prea târziu”, a scris ea într-o postare pe rețelele de socializare, care a început prin a-i felicita pe Swift și Kelce.

Taylor Swift s-a logodit cu iubitul fotbalist. Cum a început povestea de dragoste
Taylor Swift s-a logodit cu iubitul fotbalist. Cum a început povestea de dragoste
Taylor Swift şi Travis Kelce, fotbalist în NFL, au anunţat, în postări simultane pe reţelele de socializare, că s-au logodit. „Profesoara ta de engleză şi profesorul tău de sport se...
Mai mulți angajați ai FEMA, suspendați după ce au criticat politica lui Donald Trump. „Schimbarea este întotdeauna dificilă”
Mai mulți angajați ai FEMA, suspendați după ce au criticat politica lui Donald Trump. „Schimbarea este întotdeauna dificilă”
Mai mulţi angajaţi ai FEMA (Agenţia Federală pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă din SUA) care la începutul acestei săptămâni au semnat o scrisoare publică în care îşi exprimau...
#Taylor Swift, #Donald Trump, #logodna, #cantareata, #travis kelce , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte in fata tuturor, atunci cand a aflat ca Taylor Swift se marita
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Neasteptat: a dat "nas in nas" cu femeia pe care a parasit-o pentru o majoreta cu 49 de ani mai mica. I-a spus doua cuvinte

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Încep să crească temperaturile pe final de august după valul de aer rece. Câte grade vom avea în Capitală
  2. UPDATE Capitala, sub un nor gros de fum. ”Bănuiesc că este la fel în tot sectorul… poate tot Bucureștiul!?” FOTO/VIDEO
  3. A intrat în vigoare suprataxa vamală de 50% impusă de SUA produselor din India. Trump vrea ca New Delhi să renunțe la petrolul rusesc
  4. Accident grav în Botoșani. Un tânăr de 20 de ani a murit, iar alte 5 persoane au fost rănite FOTO
  5. Donald Trump schimbă tonul față de Taylor Swift, după ce anul trecut spunea că o urăște. Reacția, după anunțul logodnei cântăreței
  6. Republica Moldova: Liderii europeni care merg la Chișinău pentru a-i convinge pe moldoveni să-l ignore pe Putin
  7. Secretomania în jurul sprijinului pentru Ucraina hrănește propaganda rusă. Care este adevărul despre ajutoarele acordate de România
  8. Trimisul special al SUA se întâlnește cu ucrainenii săptămâna aceasta. Steve Witkoff susține că discuţiile cu ruşii continuă „în fiecare zi”
  9. Concedieri masive în Germania. ”Niciun alt sector industrial nu a înregistrat o reducere atât de mare a numărului de angajați”
  10. Mai mulți angajați ai FEMA, suspendați după ce au criticat politica lui Donald Trump. „Schimbarea este întotdeauna dificilă”