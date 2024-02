Anunțul făcut de celebra Taylor Swift la Gala premiilor Grammy

Premiile Grammy au debutat duminică, pentru o ceremonie care celebrează omniprezenţa femeilor în vârful peisajului muzical american şi oferă şansa lui Taylor Swift de a-şi consolida statutul de regină pop, cu un posibil al patrulea premiu pentru albumul anului.

Câştigătoare a premiului pentru cel mai bun album pop pentru "Midnights", Taylor Swift a anunţat lansarea unui nou album pe 19 aprilie, intitulat "The Tortured Poets Department".

"Putem să savurăm pentru o secundă faptul că femeile au dominat muzica în acest an?", a spus comediantul sud-african Trevor Noah în deschiderea celei de-a 66-a ceremonii a acestui echivalent muzical al premiilor Oscar.

"Şapte dintre nominalizaţii pentru albumul anului sunt femei", a subliniat el în aplauze.

Dacă artista în vârstă de 34 de ani va câştiga premiul pentru albumul anului, ea va intra în panteonul premiilor Grammy, depăşind legendele Frank Sinatra, Paul Simon şi Stevie Wonder, care au câştigat acest premiu de trei ori.

Regina muzicii pop tocmai a fost aleasă de revista Time drept personalitatea anului 2023. Iar turneul ei "Eras Tour" a avut un succes fenomenal. Anul trecut a generat încasări de peste un miliard de dolari pe parcursul a 60 de date, o sumă nemaiîntâlnită în istoria muzicii.

Dar pentru a câştiga premiul suprem, americana va trebui să învingă o concurenţă acerbă.

Cântăreaţa SZA este cea mai nominalizată artistă: ea concurează la nouă categorii datorită albumului său eclectic "SOS", şi a câştigat premiul pentru cel mai bun cântec R&B pentru piesa "Kill Bill".

Olivia Rodrigo şi Janelle Monae sunt, de asemenea, în cursa pentru albumul anului, la fel ca Lana Del Rey şi Miley Cyrus. Cea din urmă a câştigat gramofonul pentru "cea mai bună interpretare pop solo" mai devreme în cursul serii pentru hitul "Flowers", pe care a oferit o interpretare incendiară pe scenă.

De asemenea, în cursa pentru premiul suprem, trio-ul feminin boygenius, a luat acasă trei trofee la categoriile rock, la preceremonia la care se decernează cele mai multe dintre cele peste 90 de premii Grammy.

Jazzmanul Jon Batiste este singurul bărbat în cursă la categoriile principale. O evoluţie remarcabilă pentru o ceremonie care a fost mult timp criticată pentru lipsa sa de diversitate.

Şeful Recording Academy, care îi reprezintă pe profesioniştii din industria muzicală americană, Harvey Mason Jr, s-a declarat "optimist" că prezenţa puternică a femeilor nu se va limita la ediţia din 2024.

Juriul premiilor Grammy a inclus 2.500 de noi femei şi cuprinde acum 40% de persoane de culoare, a dat asigurări AFP, în marja unei gale organizate înaintea ceremoniei oficiale de duminică.

"Vrem să fim siguri că suntem la înălţimea provocării. Aşadar, mai este mult de lucru. Întotdeauna este. Trebuie să avem mai multe femei, mai multe persoane de culoare, mai multă diversitate", a insistat el.

Tracy Chapman, ovaţionată

Primele momente ale serii au fost marcate de ovaţia rezervată lui Tracy Chapman, care a interpretat hitul său "Fast Car" în duet cu Luke Combs, într-o apariţie foarte rară pe scenă a legendei americane.

Cântăreaţa de muzică country a făcut un cover al piesei lansate de ea în 1988, care i-a adus o nominalizare în acest an.

Culisele ceremoniei au fost marcate şi de arestarea rapperului Killer Mike. El a fost încătuşat de poliţie pe coridoarele Crypto Arena, la câteva momente după ce a fost premiat cu trei gramofoane, inclusiv "cel mai bun album rap" pentru "Michael".

Întrebată de AFP despre motivul arestării sale, poliţia din Los Angeles nu a răspuns imediat.

Capetele de afiş ai serii, Olivia Rodrigo şi Billie Eilish, au oferit, de asemenea, prestaţii live emoţionante. Californianca în vârstă de 22 de ani a interpretat balada sa "What Was I Made For?", compusă pentru coloana sonoră a filmului "Barbie". Filmul Gretei Gerwig este unul dintre invitaţii speciali ai serii, cu 11 nominalizări pentru coloana sonoră. Acesta a obţinut două trofee la preceremonia care a avut loc după-amiază.

Premiile Grammy au onorat-o, de asemenea, pe Joni Mitchell, o figură marcantă a generaţiei Woodstock. În vârstă de 80 de ani, canadianca a cântat pentru prima dată pe scena ceremoniei şi a câştigat premiul pentru "cel mai bun album folk".

Cea de-a 66-a ediţie a ceremoniei de decernare a premiilor Grammy continuă, iar rapperul Travis Scott se numără printre cei aşteptaţi pe scenă.