Taylor Swift domină lista nominalizărilor la Billboard Music Awards

Taylor Swift conduce lista de nominalizări pentru Billboard Music Awards 2023 cu 20, urmată de SZA şi Morgan Wallen, care au fiecare câte 17 nominalizări la un total de 16 categorii, anunţă Variety.

Alte vedete importante nominalizate la BBMA sunt The Weeknd, finalist la 16 premii cu 17 nominalizări, Drake, care candidează la 14 premii, şi Zach Bryan, finalist pentru prima dată, care concurează cu 14 nominalizări în 13 categorii.

Câştigătorii în cadrul premiilor bazate pe date vor fi dezvăluiţi la 19 noiembrie. S-a anunţat anterior că spectacolul nu va semăna cu o transmisiune tv tradiţională în acest an. Premiile şi spectacolele (care nu au fost încă anunţate) vor fi lansate pe canalele de socializare ale Billboard şi BBMA.

Swift are cele mai multe premii Billboard Music Awards din toate timpurile - 29. Cu 20 de şanse de câştig în acest an, ea ar putea să depăşească recordul absolut al lui Drake, întrucât în prezent are nevoie doar de cinci din cele 20 pentru a stabili noua bornă maximă. Dar, având în vedere că Drake este şi el în competiţie anul acesta, cu 14 nominalizări, s-ar putea ca Swift să aibă nevoie de mai mult de cinci pentru a-l depăşi până la urmă.

Premiile Billboard Music Awards 2023 sunt produse de Dick Clark Productions.

Distincţiile sunt acordate pe baza unor factori cantitativi, "determinaţi de indicatorii de performanţă la sfârşitul anului în topurile Billboard", pentru o perioadă care a început la 19 noiembrie 2022 şi s-a încheiat la 21 octombrie 2023.

A existat un decalaj între anii în care au fost acordate premiile; ultima ediţie a BBMA a avut loc cu aproximativ un an şi jumătate înainte, în cadrul unei ceremonii găzduite de Sean "Diddy" Combs, care a fost transmisă de NBC de la MGM Grand Garden Arena la 15 mai 2022.

Anul acesta au fost adăugate nouă categorii: Top Hot 100 Songwriter, Top Hot 100 Producer, Top Rock Duo/Group, Top Global K-Pop Artist, Top K-Pop Tour, Top K-Pop Album, Top Global K-Pop Song, Top Afrobeats Artist şi Top Afrobeats Song.

