Cum a fot surprinsă Taylor Swift la meciul iubitului ei, jucător de fotbal american VIDEO

Superstarul pop Taylor Swift a ajuns luni în Arrowhead Stadium alături de "Moş Crăciun" pentru a-l urmări pe iubitul ei Travis Kelce, component al echipei Kansas City Chiefs, la meciul cu Las Vegas Raiders, chiar în ziua de Crăciun, relatează AP.

Swift şi Kelce formează un cuplu de la începutul sezonului, iar artista câştigătoare a 12 premii Grammy şi-a urmărit iubitul de numeroase ori pe stadionul Arrowhead.

De data aceasta, ea a apărut într-o bluză roşie festivă, sub o jachetă neagră, cu Moş Crăciun alături de ea.

Travis Kelce is rolling and Taylor Swift is fired up 🔥 pic.twitter.com/PJV1YYqDAC