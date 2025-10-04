Fenomenul economic Taylor Swift. Are un imperiu financiar de miliarde de dolari dincolo de muzică. „A vrut să schimbe regulile jocului și a reușit”

Taylor Swift nu este doar o vedetă pop sau o miliardară — este un fenomen economic. Imperiul său financiar se extinde mult dincolo de vânzările de albume, ajungând să influențeze industrii întregi: de la cinematografie și turism, până la vânzările de produse și rezervările hoteliere.

În vârstă de 34 de ani, Swift și-a construit o afacere care funcționează ca un ecosistem complet, în care fiecare lansare, turneu sau film generează efecte economice în lanț, notează CNN.

O artistă care controlează propria industrie

Swift este astăzi interpretă, producătoare de film și idol global, dar și o prezență constantă în cultura sportivă americană, datorită relației sale cu jucătorul NFL Travis Kelce. Începând cu 2023, ea a devenit oficial miliardară.

Cel mai recent album al său, The Life of a Showgirl, lansat vineri, este dublat de un film-concert cu același nume — ambele fiind așteptate să aducă încasări de zeci, dacă nu sute de milioane de dolari.

Potrivit Bloomberg Billionaires Index, averea lui Swift a crescut cu încă un miliard de dolari în ultimii doi ani, ajungând la 2,1 miliarde de dolari. Creșterea se datorează în mare parte succesului turneului Eras Tour și filmului aferent, dar și deciziei strategice a artistei de a cumpăra drepturile asupra primelor sale albume.

„Taylor a spus clar: nu voi permite ca industria să profite de artiști. A vrut să schimbe regulile jocului – și a reușit”, a declarat pentru CNN profesorul Drew Nobile, de la Universitatea Oregon. De aici s-a născut termenul de „Swiftonomics”, folosit pentru a descrie impactul economic al fenomenului Swift.

Cum a reinventat mersul la cinema

Ultimul său film-concert, Taylor Swift: The Eras Tour, a fost o gură de oxigen pentru industria cinematografică post-pandemie, aducând încasări de peste 260 de milioane de dolari la nivel mondial.

Distribuit de lanțul AMC Theatres, filmul a depășit recordul de vânzări de bilete într-o singură zi deținut anterior de Spider-Man: No Way Home, la doar trei ore după ce biletele au fost puse în vânzare.

Într-o mișcare neobișnuită, Swift a ocolit studiourile tradiționale și a colaborat direct cu AMC, ceea ce i-a permis să păstreze o parte semnificativă din profituri.

Noua producție, Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, va fi proiectată timp de un singur weekend și, potrivit Deadline, ar putea aduce încasări de până la 35 de milioane de dolari doar în SUA.

„Swift a redefinit modul în care o artistă poate folosi cinematograful pentru a-și promova muzica și imaginea”, spune Paul Dergarabedian, analist la Comscore.

Turneele care mișcă economia

Turneul Eras Tour a devenit cel mai profitabil din toate timpurile, cu încasări estimate la 2,2 miliarde de dolari doar în America de Nord.

Potrivit companiei QuestionPro, fanii au cheltuit aproximativ 5 miliarde de dolari în SUA pentru bilete, cazare, transport și produse oficiale. Fiecare spectator a cheltuit, în medie, 1.300 de dolari – o sumă comparabilă cu cea a participanților la Super Bowl.

Orașele vizitate au raportat recorduri la ocuparea hotelurilor și trafic crescut, iar în unele cazuri, afacerile locale au avut cele mai bune weekenduri din ultimii ani.

Chiar dacă lansarea unui album nu va influența PIB-ul în aceeași măsură, economista Kara Reynolds, de la American University, subliniază că impactul Swift este local și imediat: „Băncile de haine, barurile, cinematografele, toate beneficiază. Ea creează economie comunitară”.

Un model de afaceri nou pentru era streamingului

Valoarea catalogului muzical al lui Taylor Swift este estimată la 400 de milioane de dolari, iar acum, deținând drepturile asupra propriilor înregistrări, veniturile ei vor crește și mai mult.

Swift este cea mai ascultată artistă globală pe Spotify în ultimii doi ani, iar albumele sale au primit peste 100 de certificări de platină.

Într-o industrie în care streamingul a înlocuit vânzările tradiționale de discuri, Swift a reușit să transforme fiecare lansare într-un eveniment multimedia complet — cu produse exclusive, viniluri, filme, turnee și campanii dedicate.

„Nu mai e vorba doar de albume sau bilete”, spune Nobile. „Taylor Swift a construit un adevărat mecanism economic global.”

