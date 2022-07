"Ma gandeam sa organizam un teambuilding!" Una dintre cele mai frumoase replici rostite de seful vostru

Managerii experimentati au inteles de mut timp ca, pentru a avea succes, nu este suficient sa angajeze cei mai buni profesionisti, ci trebuie sa se asigure ca acestia comunica bine intre ei si reusesc sa formeze o echipa. Un teambuilding reprezinta solutia perfecta pentru a obtine rezultatele dorite, asigurandu-le in acelasi timp angajatilor un tip de experienta care le imbunatateste starea de spirit.

Exista mai multe astfel de activitati, care se pot desfasura in interior sau in exterior, in oras, la munte ori la mare, pe o durata de cateva ore sau de mai multe zile. Ele pot fi adaptate in functie de numarul de participanti si de obiectivele a caror atingere este dorita.

In general, structura este aceeasi, cuprinzand cateva etape majore. Echipa porneste la drum si ajunge la destinatie, unde membrii ei se cazeaza. Apoi sunt organizate mai multe activitati distractive si in acelasi timp provocatoare, care permit o mai buna interactiune, desfasurata in conditii diferite de cele de la lucru.

Foarte importanta este etapa de debriefing, cand exercitiile sunt retraite si e analizat modul in care s-a lucrat impreuna, fiind posibila emiterea unor concluzii utile pentru viitor. Din program nu poate sa lipseasca un party dezlantuit, pentru ca apoi sa aiba loc plecarea, cu actiuni concrete de implementat in companie.

Iata doua dintre cele mai interesante tipuri de teambuilding concepute de echipa Brightway®, cu o bogata experienta in organizarea unor astfel de evenimente!

Chain Reaction – constientizarea importantei fiecaruia

Metafora lantului, pentru a carui rezistenta este esentiala fiecare veriga, se dovedeste cat se poate de potrivita in organizarea acestui teambuilding. Plecand de la stive de materiale pe care le au la dispozitie, asezate fara nicio noima, echipele formate ajung sa construiasca mecanisme actionate automat pentru a crea o veritabila reactie in lant. Activitatea are meritul de a sedimenta o serie de valori fundamentale pentru munca in echipa, dar in acelasi timp ofera, in final, un adevarat spectacol vizual.

Participantii invata cum, din resurse limitate, se poate construi un mecanism functional si chiar performant. Ei constientizeaza cat de importanta este contributia fiecarui membru al echipei in mecanismul organizational si isi dau seama ca nu pot obtine succesul decat daca lucreaza bine impreuna.

Indoor Challenges – iesi din rutina, pentru a te dezvolta!

Pe langa numeroasele tipuri de teambuilding care se desfasoara in exterior, exista si aceasta varianta, pentru a carei organizare nu este nevoie decat de un spatiu de evenimente. In functie de marimea echipei, poate avea loc chiar si in spatiul obisnuit de birouri!

Sunt organizate numeroase jocuri interactive si experiente inedite, care pot sa varieze de la simulari de business la ateliere tematice sau de creatie. Iesind astfel din rutina, membrii echipei ajung sa se conecteze mai bine unii cu altii, creandu-se un nou tip de legaturi, mult mai profunde, deoarece implica nu numai mintea, ci si sufletul.

Astfel, sunt antrenate creativitatea, dar si abilitatile de organizare, de comunicare si de impartire a responsabilitatilor. In plus, sunt invatate lucruri interesante pe o anumita tematica, aleasa de comun acord de catre participanti.

Seful care isi anunta angajatii ca vor participa la un teambuilding se va bucura, garantat, de aprecierea acestora, iar echipa sa va deveni capabila de performante deosebite!

