Țeapa luată de un cântăreț de manele care a cumpărat o mașină adusă din Franța: "Am bătut palma, i-am dat banii"

Un cântăreț de manele și-a dat seama că mașina pe care a cumpărat-o nu funcționează cum trebuie. Vânzătorul i-a promis că o va face 100% funcțională în banii pe care i-a dat inițial Artistul vrea să meargă în instanță, după ce vânzătorul l-a păcălit și nu i-a mai răspuns la telefon.

Cântărețul de manele Ionuț Frumușelu a apelat la serviciile unui vânzător de mașini care le aduce din Franța la recomandarea unui prieten.

După câteva verificări mai amănunțite cântărețul a sesizat că mașina nu este 100% funcțională și nu arată cum se aștepta. Vânzătorul i-a promis că se va ocupa în totalitate de reparația mașinii fără să mai plătească nimic în plus.

”Am vrut să cumpăr o mașină și dându-mă din vorbă în vorbă cu un coleg, el mi-a zis că are pe cineva care aduce mașini din Franța, de 20 de ani, le aduce prin licitație. Mi-a garantat că în cazul în care mașina mai are defecțiuni, omul acesta are oameni și în banii care îi dau mașina va fi pusă la punct, tot ce trebuie. El va merge la R.A.R. prin firmă, va face, tot.

Am bătut palma, i-am dat banii, prin prezența avocatului am semnat niște foi pe spatele certificatului de garanție, avocatul i-a specificat că trebuie să-mi dea garanție 6 luni la mașină prin firmă, el voia să mă țepuiască. Avocatul l-a pus să scrie pe spate toate angajamentele pe care și le ia, să-mi repare mașina până pe 14 martie, să fie totul așa cum trebuie”, a povestit Ionuț Frumușelu pentru Spynews.ro.

"Nu mi-a reparat mașina și nu îmi mai răspunde la telefon"

”I-am dat banii, nu mi-a reparat mașina și nu îmi mai răspunde la telefon. El mi-a zis că a schimbat tot ce trebuia la ea, dar m-a mințit. Eu am dus-o la specialist și am aflat că m-a mințit și nu a făcut-o. Vreau să mă duc să scot o evaluare și vreau după să-i fac o plângere, nu se poate așa ceva. Acum nu mai pot să dau de el să pot să-mi înscriu mașina, mi-a închis telefonul în nas”, mai zice Ionuț Frumușelu.

”Mașina trebuie dusă la RAR și să-mi dea el fiscalul, dar omul face figuri. El prima oară când l-am sunat a început să țipe, după a doua zi m-a sunat și și-a cerut scuze. Prima oară a fost vorba să-i dau jumătate din bani și diferența să-i plătesc pe lună, dar am zis că lasă, că mă duc să scot banii și i-am plătit omului toată suma. Omul s-a văzut cu banii luați și și-a bătut joc. Putea să-mi zică de la început că mașina are probleme ce trebuiesc reparate și să-i dau 11.000 de euro din 13.000 cât mi-a cerut și să-mi repar eu singur de 2000 de euro ce mai era, dar el a zis că să-i dau 13.000 și să se ocupe el. Avocatul mi-a zis că el prin firmă trebuie să-mi dea fiscalul, dar el m-a păcălit”, a adăugat acesta.