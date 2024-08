Cum s-a răzbunat un român când și-a dat seama că e victima unei țepe. "Am făcut un circ demn de filmele românești și mi-am luat banii înapoi, plus comision"

În România, diverse forme de înșelătorie afectează zilnic cetățenii. Printre cele mai frecvente se numără escrocheriile online, unde infractorii se prezintă drept persoane de încredere pentru a fura date personale sau bani prin intermediul e-mailurilor sau al site-urilor false.

Încercările de înșelătorie prin telefon sunt, de asemenea, comune; apelurile false pretind că persoana sunată trebuie să plătească sume de bani pentru diverse taxe sau datorii inexistente.

Fraudele imobiliare sunt o altă formă de înșelătorie, în care persoanele sunt păcălite să plătească avansuri pentru proprietăți care nu există sau nu sunt de vânzare.

În plus, înșelătoriile cu oferte de muncă promit locuri de muncă atractive, dar necesită taxe pentru înscriere sau formare, fără a oferi niciun loc de muncă real.

Acestea nu sunt singurele tipuri de înșelătorie. Românii care cad victime relatează experiențele în mediul online pentru a-i avertiza și pe alții.

Este cazul unui român care a povestit care le-a dat bani unor indivizi care au sunat la ușă și au pretins că sunt gunoieri.

"Cu cerșitul din ușă în ușă"

"Astăzi m-am trezit la ușa cu niște domni care pretindeau că sunt de la gunoi și mă rugau politicos dacă sunt dispus să-i ajut cu niște bani pentru sărbătoarea gunoierilor, este doar o dată pe an și ar fi drăguț din partea noastră, a tuturor, să-i ajutăm.

M-am uitat la el cu scepticism, cu toate că părea o altă țeapă, le-am dat 10 ron. Ce să vezi, mi-a cerut politicos să-i dau 40, pentru că atât costă cotizația.... m-am enervat și i-am mai dat încă 5 pe motiv că n-am bani cash.

Apoi m-am enervat și m-am dus după ei pe stradă, am făcut un circ demn de filmele românești și mi-am luat banii înapoi plus comision. Mi-au dat banii pe care-i aveau în mână ca să scape de circul pe care începusem să-l fac.

Acum mi-am dat seama că aș putea să mă duc la actorie sau chiar să cerșesc și eu mai departe, cei mai ușor 100 ron făcuți vreodată și m-am și distrat făcând asta", a scris acesta pe Reddit.

În comnetarii, unii i-au atras atenția că metoda este veche.

"Cel mai ușor e să nu dai dacă nu vrei. Nu e nimeni în pericol de moarte, așa că nu văd urgența sau necesitatea. Să își sărbătorească singuri cu banii lor, nu văd motivul ca oricine altcineva să participe la o sărbătoare a unei branșe".

"Asta cu „sărbătoarea gunoierilor” sau „ziua gunoierilor” e una dintre cele mai vechi țepe. Eu știu de ea încă din anii '90, probabil că e și mai veche de atât. E legendară, nu știu cum de mai există oameni care n-au auzit de ea."

"Mă uitam prin casă cu ce pot să-i dau în cap"

Alții au relatat experiențe asemănătoare.

"Așa mi-a venit unu la ușa, cică de la deratizare, nu a menționat niciun preț, a zis că e de la administrație, deci am presupus că se plătește din fondul blocului și l-am lăsat să între, s-a prefăcut că stropește laturile pereților, mi s-a părut mie că nu iese nimic din aparatul ăla și că nu miroase ca soluția aia care la cămin îmi topea plămânii 3 ore după administrare (în cel mai bun caz era apă chioară), ca la final să-mi calculeze la 50mp o garsonieră de 32mp și să-mi spună că e 8 lei/mp și că-i datorez 400 de lei.

În punctul ăla am realizat că e scam și am intrat în survival mode, deja mă uitam prin casă cu ce pot să-i dau în cap, dacă aveam o zi mai proastă la muncă sau făcea o mișcare mai bruscă, cred că-mi pleca din apartament cu bilet business class spre morgă. I-am zis că n-am cash, a început să insiste și i-am zis că-i dau numărul de telefon și ne înțelegem în 5 zile la salariu, i-am dat un număr greșit și nici n-a mai apărut la ușă, că ajungea să testeze accelerația gravitațională pe casă scării. Ulterior am sunat la proprietar, care știa despre cine este vorba, un nene care este prieten cu administratorul blocului și care-i da bani că să-i permită să scămuiască chiriași, așa a și intrat în bloc."

