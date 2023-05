Țeapa luată de un român care a cumpărat o mașină rulată: "Am primit deviz de 30.000 de lei pentru reparație"

Prețurile mașinilor noi sunt mari pentru mulți dintre români, iar cei care nu și le permit cumpără mașini la mâna a doua.

Unii descoperă probleme grave și costisitoare ale autoturismelor la scurt timp după ce le-au plătit. Este cazul unui șofer care are de achitat o sumă mare pentru reparația mașinii second hand, iar garanția pe care a primit-o nu i-a fost de ajutor, după cum a scris pe Facebook.

"Refuză să îmi ramburseze banii și să își ia mașina înapoi"

"Aș avea nevoie de o părere avizată! În data de 02.05.2023 am cumpărat un autoturism de la un parc auto, mașina are probleme grave la partea mecanică, cei de la parcul auto refuză să îmi ramburseze banii și să își ia mașina înapoi!

Am fost la un service auto, de unde am primit un deviz de reparație 30.000 lei. Cei de la parcul auto refuză sub orice formă să îmi dea banii înapoi și nici nu recunosc că mașina are probleme.

În afară de plângere la ANPC, sub ce altă formă pot încerca să îmi recuperez banii? Mulțumesc anticipat!", a scris bărbatul pe grupul Avocatul online.

"Oferă garanție doar pe hârtie"

Proprietarul mașinii a oferit mai multe detalii în comentarii.

"Având în vedere că mașina am luat-o de la parc auto și oferă garanție cică, doar pe hârtie că în realitate te tratează cu indiferență și cu dispreț.

O să merg cu mașina la reprezentanță BMW să îmi facă și ei o constatare și o estimare a reparațiilor. Eu am dorit să rezolvăm pe cale amiabilă să îmi restituie banii și să ia mașina înapoi.

Răspunsul patronului a fost că nu mai au banii, pentru că i-au investit "de pe o zi pe alta"."

"Mașina a fost cumpărată de la o firma specializată în vânzări de mașini rulate.

Am factură pe mașină, certificat de garanție 2 luni, dar legea din câte știu prevede 6 luni garanție!

Problemele tehnice au fost constatate de către un service autorizat! Urmează să mă duc și la reprezentanța mărcii să facă și ei o constatare.

Are sistemul de la frâna de serviciu "frâna de mână" anulat, probleme la cutia de viteze automată smucește în mers în trepte inferioare, probleme la suspensie, o grămadă de erori și sisteme care nu sunt funcționale. Eu consider că sunt probleme majore și vicii ascunse, care mi-au pus viața în pericol, neștiind de ele și venind cu mașina până acasă 300 km!", a adăugat șoferul.

"Să faci plângere penală"

În comentarii, cei mai mulți l-au îndemnat să facă plângeri.

"Plângere la politie pentru înșelătorie. Dar dumneavoastră trebuia să fi cautat întâi un mecanic auto bun care să vadă mașina întâi și apoi să o cumpărați."

"Trebuie să faci plângere penală până în 30 de zile, și ai câștig de cauză 100%.

Scrie și în contractul de vânzare-cumpărare că în 30 de zile le poți da mașina înapoi și să îți recuperezi banii.

Caută să faci înregistrări cu ei, și să mergi la service-uri autorizate pentru lucrările respective."

"Cred că o soluție bună ar fi:

1. RAR să o scoată din circulație în urma unui control solicitat de dvs.

2. După scoaterea din circulație, ordonanță de sistare a activității comerciantului pentru punerea în circulație a unor mașini suspecte de a pune în pericol viața

3. Proces civil împotriva firmei pentru anularea vânzării și restituirea bunului și banilor plătiți

4. Proces penal pentru înșelăciune

Este doar opinia mea."

Întrebat dacă a plătit cu numerar sau cu ordin de plată, autorul postării a precizat și o parte din preț: "Numerar din păcate, 10.000 euro și o mașină la schimb."