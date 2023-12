Cât de ușor iau țeapă românii: "Am trimis 1.250 de euro la o adresă dată de ei"

În ciuda avertismentelor lansate frecvent de autorități, români cad în continuare cu ușurință victime ale înșelătoriilor. Unii dintre cei care iau țeapă relatează situația în mediul online în căutarea unor soluții sau pentru a le fi altora de ajutor, să nu pățească la fel.

Un tânăr speră să mai existe o cale să recupereze banii pe care i-a trimis o adresă indicată de infractori, convins fiind că face de fapt o investiție.

"Am luat o țeapă de 1250 de euro"

"Așa cum scrie în titlu, am făcut o mare mare prostie și m-am încrezut în ceva ce nu era deloc ce părea, nu știu cum am ajuns într-un grup de genul cu crypto și chestii ceva gen “investește cu noi și îți triplăm banii”, nu înțeleg cum am fost așa naiv să fac așa o prostie, dar uite că am făcut-o, crezând în chestia asta am trimis 1250 de euro prin bitcoin la o adresă dată de ei, acum tot ce vreau să știu este există vreo metodă să pot recupera banii înapoi?

I s-a mai întâmplat așa ceva cuiva? A putut rezolva? Sunt mort complet de supărare nu pot să cred cum am făcut asta, acum nu mai pot da de nimeni din grup sau să le găsesc urma, totul e șters de pe fața pământului (probabil băieții se distrează de minune pe banii mei), dar na, nu am ce să fac, mă gândeam poate cunoașteți pe cineva care a pățit și a rezolvat", a scris acesta pe Reddit.

"Ai plătit pentru o lecție!"

În comentarii, cei mai mulți îi transmit să ia înșelătoria drept o lecție.

"Nu-i mai poți recupera. The end."

"Legea junglei frate. N-ai pierdut 1250 euro, ai plătit pentru o lecție!"

"Trimite-mi 250 de euro pe adresa mea de btc. Și îți spun cum să îți recuperezi cei 1250 euro."

"Uneori pierzi, alteori nu câștigi."

"Nu îi vei recupera, dar să zicem că ai plătit pentru cel mai bun curs de educație financiară. Unii învață lecția asta mult mai târziu în viață și pe mult mai mulți bani".

