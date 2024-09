„Hamlet”, readus în fața publicului pe muzica unei celebre trupe. Când și unde va avea loc ineditul spectacol

Una dintre cele mai cunoscute piese de teatru din lume, va fi pusă în scenă, în 2025, pe muzica unei celebre trupe rock britanice, informează AFP.

Totul va avea loc, în primăvara viitoare, în orașul englez Manchester. Va fi o întâlnire între Shakespeare şi Radiohead, anunță producătorii. Este vorba despre o adaptare a lui "Hamlet" pe muzica de pe cel de-al şaselea album al celebrei formații engleze.

Albumul "Hail to the Thief", lansat de Radiohead în 2003, va fi "deconstruit" şi interpretat live de aproximativ 20 de muzicieni şi actori.

Această producţie atipică, imaginată de regizorii Christine Jones şi Steven Hoggett, se va juca din 27 aprilie până pe 18 mai 2025 la Manchester, înainte de a ajunge în oraşul natal al "Bardului", Stratford-upon-Avon, în iunie 2025.

Potrivit Christinei Jones, "Hail to the Thief" împărtăşeşte numeroase teme cu celebra piesă scrisă de William Shakespeare: corupţie, decadenţă, guvern disfuncţional.

Versurile de pe album vorbesc mult despre politica externă a fostului preşedinte american George W. Bush (aflat la putere între 2001 şi 2009), inclusiv despre războiul din Irak.

Thom Yorke, solistul şi compozitorul trupei Radiohead, a preluat fraze întregi din discursurile fostului preşedinte american. Însuşi titlul albumului este o referinţă la politica americană, întrucât a transformat numele tradiţionalului imn prezidenţial "Hail to the Chief" ("Trăiască Comandantul") în "Hail to the Thief" ("Trăiască hoţul").

Nici rock, nici electro, dar nici chiar pop, albumul "Hail to the Thief" a spart graniţele dintre genurile muzicale bine definite.

Într-un comunicat remis către BBC, Thom Yorke, care face parte din proiectul viitorului spectacol teatral, a spus că acesta reprezintă "o provocare interesantă şi intimidantă".

Distribuţia spectacolului va fi dezvăluită în lunile următoare. Proiectul a fost descris de organizatori ca fiind "o nouă experienţă febrilă, care combină teatrul cu muzica".

