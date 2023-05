Spectacolul starului american John Malkovich de la Timișoara. Liste de așteptare la casa de bilete după blocarea sistemului online

Peste o sută de persoane s-au înghesuit, astăzi după-amiază, să cumpere bilete la spectacolul The Infernal Comedy/ Comedie Infernală pe care îl va susține actorul american John Malkovich la Teatrul Național din Timișoara pe 20 și 21 iulie, arată radiotimisoara.ro.

Potrivit sursei citate, biletele au fost puse în vânzare, inițial, vineri seara, exclusiv online, însă după doar câteva minute, pagina TNT și cea a Eventim au cedat, din cauza avalanșei de solicitări.

Sâmbătă după-amiază, teatrul timișorean a anunțat că biletele rămase se pot lua doar de la agenție, începând de duminică de la ora 15.00. A fost haos, iar oamenii s-au organizat pe o listă de așteptare, în funcție de ordinea în care au sosit.

“Am venit la ora 3:00 și am aflat că e o listă. S-a făcut anunțul că e doar online, online nu a funcționat site-ul, iar în momentul în care și-a dat drumul online. Când a funcționat, n-a mai fost niciun loc. Până la ora 23:00 am dat refresh la site, au venit oamenii, se pare că mai de dimineață, probabil ca la lapte de acum 30 de ani, acum aflat că există o listă pe care trebuia să te înscrii”, a declarat un timișorean pentru Radio Timișoara.

„Dezastruos. Nu s-a putut face niciun fel de cumpărare online. Acum așteptăm pe o listă la care să sperăm că nu ne omorâm unii pe alții aici și ce să mai zicem. Pentru acest actor prețurile sunt OK”, a declarat și o timișoreancă.

Directorul adjunct al Teatrului Național Timișoara, Ion Rizea, a declarat că e vorba de 200 de bilete, pentru cele două zile de spectacol, și că instituția nu are nicio implicare în organizarea acestei liste de așteptare.

„Sunt 200 de bilete pentru cele două zile, care au rămas nevândute de pe online. Lista asta, am anunțat și acolo, lista nu este făcută de Teatrul Național. Am înțeles că oamenii care au venit de dimineață, au fost unele persoane care au venit de dimineață, au făcut o listă. Eu am zis că nu este lista Teatrului Național, nu o gestionăm și nu n-avem treabă cu această listă. Noi n-am vrut să facem harababură. Noi când am hotărât să le punem în vânzare pe online, a fost ca să nu fie discuții legate de faptul că se vor da pe liste prioritare ș.a.m.d. pentru că am auzit tot felul de lucruri de genul acesta”, a spus Ion Rizea.