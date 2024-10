Participă online @ TEDxPiațaUniriiED pe 23 noiembrie și (re)descoperă bucuria de a învăța!

Pe 23 noiembrie 2024, te invităm să descoperi noi perspective asupra învățării la TEDxPiațaUniriiED, un eveniment educațional care te va inspira și provoca să privești educația altfel, online! Tema aleasă în acest an, „The Joy of Learning” sau „Bucuria de a învăța”, oferă o altă perspectivă asupra învățării ca proces care se desfășoară permanent, indiferent de vârstă sau experiență.

Prin puterea poveștilor captivante, speakerii noștri îți vor arăta cum învățarea transformă vieți, creează oportunități și construiește conexiuni autentice. De la experiențe personale care au redefinit educația, la idei inovatoare ce ne îndeamnă să ne dezvoltăm constant, acest eveniment te va provoca să privești învățarea ca pe o călătorie infinită și captivantă.

Educația, inovația, arta și dezvoltarea personală vor fi dezbătute într-o serie de discursuri pline de inspirație, toate transmise live pe platforma noastră de streaming. Acum ai ocazia să fii parte din această experiență unică și să te lași inspirat de poveștile celor care trăiesc bucuria de a învăța. Pentru a vedea lista completă a speakerilor, vizitează https://www.tedxpiatauniriied.org/vorbitori/

Cum poți participa?

Locurile în sala Teatrului Evreiesc de Stat s-au epuizat, dar tu poți să fii alături de noi online, beneficiind de prețul Early Bird – 49 RON / 10 euro – până la sfârșitul lunii octombrie. Cumpără-ți biletul acum de pe de pe platforma iabilet.ro - aici, și oferă-ți șansa de a descoperi cum învățarea poate schimba vieți!

De asemenea, poți alege să faci un cadou special celor din jur care sunt pasionați de educație, oferindu-le un bilet-cadou pentru acest eveniment.

Va fi o zi plină de inspirație, reflecție și momente valoroase care vor îmbogăți felul în care privești învățarea ca mod de dezvoltarea personală. Vino alături de noi, în online, și susține astfel un dialog de calitate despre educație! Grăbește-te, locurile la acest preț sunt limitate – cumpără-ți biletul acum!

Evenimentul este organizat cu sprijinul partenerilor*: Rompetrol, Federația “Coaliția pentru Educație”, UniCredit, KitKat, After Eight, 5 to go, Susțin.org, GBC, Viitor Plus și Coca-Cola HBC Romania.

Ziare.com este partener media al evenimentului.

* Pentru parteneriate sau oferte pentru grupuri mari (peste 5 persoane) ne puteți contacta la tedxpiatauniriied@gmail.com

