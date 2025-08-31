Cercetători de la Imperial College London și Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) au prezentat un stetoscop inteligent, capabil să identifice insuficiența cardiacă, afecțiuni ale valvelor inimii și tulburări de ritm cardiac în mai puțin de 30 de secunde, potrivit publicației The Guardian.

Dispozitivul a fost lansat în cadrul congresului anual al Societății Europene de Cardiologie, desfășurat la Madrid – cel mai important eveniment internațional dedicat sănătății cardiovasculare.

Proiectat de compania californiană Eko Health, stetoscopul are dimensiunile unei cărți de joc. Acesta se aplică pe pieptul pacientului, înregistrând simultan o electrocardiogramă (ECG) și sunetele fluxului sanguin. Informațiile sunt trimise într-un sistem cloud, unde sunt analizate de un algoritm de inteligență artificială. Rezultatele sunt livrate instant pe telefonul mobil al medicului.

Într-un studiu amplu, desfășurat în 200 de clinici din Regatul Unit și care a inclus aproximativ 12.000 de pacienți, dispozitivul a depășit performanțele metodelor tradiționale de diagnostic. Concret, insuficiența cardiacă a fost detectată de două ori mai frecvent, fibrilația atrială de trei ori mai des, iar bolile de valve – aproape dublu față de metodele standard.

Specialiștii subliniază că dispozitivul nu este destinat testărilor de rutină la persoane sănătoase, deoarece poate produce rezultate fals pozitive sau fals negative. Cu toate acestea, în cazurile în care există suspiciuni, tehnologia ar putea salva vieți printr-o identificare timpurie a unor patologii grave. Doctorul Patrick Bechtiger, de la Imperial College, a remarcat că forma și funcționalitatea stetoscopului nu s-au schimbat semnificativ în ultimii 200 de ani.

Proiectul a fost finanțat de British Heart Foundation și Institutul Național pentru Cercetare în Sănătate și Îngrijire (NIHR). Profesorul Mike Lewis, directorul NIHR, a numit inovația „un moment de cotitură”, care le oferă medicilor de familie posibilitatea de a diagnostica rapid afecțiuni cardiace în comunitate, contribuind la reducerea unora dintre principalele cauze de deces.

Într-un alt studiu recent, cercetători de la Universitatea din Copenhaga au descoperit că un aport mai mare de potasiu – prin alimente precum avocado, spanac sau banane – poate reduce cu până la 24% riscul de boli cardiovasculare, spitalizare și mortalitate. Potasiul ajută la eliminarea excesului de sodiu din organism, un factor cunoscut pentru impactul său negativ asupra inimii. Specialiștii atrag atenția că dieta modernă este adesea deficitară în potasiu, iar includerea acestor alimente reprezintă un pas esențial pentru menținerea sănătății cardiace.

