Cu toții am auzit de autoapărare încă de când eram copii și trăind în această lume brutală a secolului XXI în care nimeni nu este complet în siguranță, este o responsabilitate că doar noi suntem cei care ne putem proteja.

În lumea agitată de astăzi, este regretabil că suntem în permanență înconjurați de pericole și amenințări la adresa siguranței noastre – oriunde te uiți, vei găsi un scandal care are loc pe străzi sau într-un club, sau pe cineva care îi atacă pe cei nevinovați.

În opinia cunoscutului psiholog Laura-Maria Cojocaru, președinte și fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică Somato-Integrativă (INLPSI), a fi capabil să te protejezi de aceste pericole care se profilează în toate situațiile este atât un stimulent de încredere, cât și o asigurare pentru bunăstarea ta generală. Dacă vedem definiția de bază, aceasta este protejarea de orice vătămare externă prin apărarea adversarului. Utilizarea autoapărării este sub jurisdicția legală numită „dreptul la autoapărare”.

De ce să înveți tehnici de autoapărare?

Majoritatea oamenilor cred că autoapărarea este o lovitură în vintre sau pumn în ochii unui atacator. Dar sensul real al autoapărării este să faci tot posibilul pentru a evita să te lupți cu cineva care te amenință sau te atacă.

Autoapărarea înseamnă să-ți folosești și capul, nu doar pumnii. Această educație nu necesită cerințe minime. Nu contează dacă ai experiență anterioară sau nu. Nu există uniforme, terminologie străină, ritualuri tradiționale sau formalități. Sunt doar tehnici practice și simple de salvare a vieții care necesită un angajament minim.

“Există mai multe motive pentru care ați putea dori să învățați autoapărarea. Motivul cel mai evident este că vrei să fii pregătit să te aperi pe tine sau pe familia ta dacă te afli vreodată în pericol imediat.

Este foarte rar să întâlniți pe cineva care ar putea dori să vă facă rău. Faptul că nu ai niciun plan despre cum să faci față acestei situații te lasă excepțional de vulnerabil. Un studiu a arătat că 1 din 6 femei a suferit o agresiune sexuală sau o tentativă de agresiune sexuală.

Pentru bărbați, cifrele au fost 1 din 33. Niciun atac nu este niciodată din vina victimei și nu toate atacurile pot fi prevenite. Dar știm că învățarea artei autoapărării poate ajuta victimele să oprească sau să scape de atacatori. Violul este doar una dintre situațiile în care cineva ar avea nevoie de antrenament de autoapărare. Un jaf sau o jaf al casei sunt ambele situații în care cunoștințele tehnicilor de autoapărare te-ar ajuta să abordezi mai bine pericolul, să te aperi pe tine și familia ta și să găsești modalități de a minimiza daunele pe care le prezintă făptuitorul. Este vorba despre a învăța să te aperi și să gândești clar în situații foarte intense. Este vorba despre câștigarea încrederii pentru a controla mai bine situațiile care altfel ar putea fi complet în afara controlului tău”, afirmă psihologul Laura Maria Cojocaru.

6 motive pentru care trebuie să cunoaștem tehnicile de autoapărare

Dacă nu ești convins de importanța de a învăța cum să te aperi, iată câteva motive pentru care autoapărarea este atât de vitală în societatea modernă.

1. Este vorba despre construirea încrederii. “Unul dintre cele mai mari avantaje ale cursurilor de autoapărare este felul în care te face să te simți după aceea. Sigur, majoritatea oamenilor sunt relativ educați în ceea ce privește cum să se protejeze, dar abilitățile de învățare precum tehnicile de karate, taekwondo, full-contact, judo, krav maga și alte stiluri de arte marțiale vă pot spori și mai mult încrederea și cunoștințele despre cum să te ferești de pericole în cazul în care se îndreaptă spre tine. Cursurile de autoapărare te vor ajuta să-ți construiești încrederea în tine”, spune psihologul.

2. Îți îmbunătățește conștientizarea situației. “Cursurile de autoapărare sunt o modalitate sigură de a-ți dezvolta conștientizarea situațională. Deși nimeni nu plănuiește vreodată să fie atacat, cursurile de autoapărare te vor ajuta să rămâi alert și conștient în orice moment, în cazul în care apare o situație periculoasă. Multe cursuri te învață să te gândești unde ai putea fi atacat și unde s-ar putea ascunde atacatorul tău. Cunoașterea acestor lucruri te poate ajuta să scapi de situații periculoase înainte de a ajunge în mijlocul acestora”, afirmă psihologul Laura Maria Cojocaru.

3. Te învață autodisciplina. “Pentru a învăța și a-ți dezvolta în continuare abilitățile de autoapărare, este esențial să îți dezvolți autodisciplina. Trebuie să fii foarte motivat și dedicat practicii tale. Singura modalitate de a te asigura că ești pregătit să faci față oricărui pericol care îți iese în cale este să continui să exersezi. A merge la cursuri și a te prezenta la timp și în mod regulat te ajută să-ți dezvolți disciplina. Ca în orice alt sport, practica duce la perfecțiune”, declară psihologul Laura Maria Cojocaru.

4. Îți îmbunătățește condiția fizică generală. “Scopul unui curs de autoapărare este să te pregătească pentru orice situație periculoasă care îți poate aduce rău ție sau celor dragi. Condiția fizică este așadar unul dintre cei mai mari factori atunci când vine vorba de a te apăra. Lecțiile și antrenamentele te pregătesc pentru acea inevitabilă adrenalină care apare atunci când apare o situație de luptă sau de fugă. Când experimentezi fluxul de adrenalină în corp, durează doar câteva secunde - ceea ce înseamnă că trebuie să fiți pregătit din punct de vedere fizic pentru a face față în mod corespunzător situației tale. Dacă nu ești într-o formă fizică bună, corpul tău nu va funcționa atât de eficient pe cât ai avea nevoie. Condiționarea fizică te va ajuta să lucrezi eficient asupra reflexelor și a forței generale”, consideră psihologul Laura Maria Cojocaru.

5. Îți dezvoltă voința. “Citim ziarele sau vedem știrile de la televizor și ne confruntăm constant cu lucrurile teribile care se întâmplă peste tot în jurul nostru. Astfel de știri pot deseori să ne dărâme moral și să ne facă să ne simțim negativi în ceea ce privește lumea din jurul nostru. Participarea la cursuri de autoapărare te va ajuta să lupți împotriva acestui sentiment și să dezvolți un spirit de luare de poziție sănătoasă și eficientă împotriva unei nedreptăți și, în plus, te pregătește mental și emoțional pentru face ceea ce este necesar pentru starea de bine, a ta și a celor din jur. Cursurile de autoapărare ne oferă o mentalitate de tipul: „nu am motive să renunț niciodată” și ne pregătesc pentru menținerea motivației și focusului pentru atingerea obiectivelor”, este de părere specialistul.

6. Îți oferă liniște sufletească. “Nu în ultimul rând, să fii antrenat în arta autoapărării este cel mai bun mod de a-ți menține mintea liniștită. În loc să îți faci griji de fiecare dată când mergi într-un bar sau într-un club, te vei putea bucura de timpul petrecut cu prietenii și cei dragi, deoarece știi că ești pregătit să faci față oricărei situații dure cu care te întâlnești”, declară psihologul Laura Maria Cojocaru.

Noțiuni de bază pentru a face față răufăcătorilor

De-escaladare: este utilizarea vocii, a tonului și a limbajului corpului pentru a calma o situație potențial violentă înainte de apariția acesteia. Atacatorii nu sunt întotdeauna străini care sar de pe aleile întunecate. Orice cunoscut te poate ataca. Acolo intră în joc o altă abilitate importantă de autoapărare. Această abilitate este numită de-escaladare. A spune și a face lucruri care nu-ți amenință atacatorul îți poate oferi un anumit control.

Fugi și scapă: Cea mai sigură metodă de autoapărare este să fugiți atunci când este posibil. Fuga este adesea alternativa recomandată la luptă din cauza siguranței și pentru că salvează victima de orice repercusiune legală care ar rezulta probabil dacă victima ar câștiga lupta.

Improvizare: geanta sau spray-ul pentru corp, pot fi, de asemenea, folosite ca arme improvizate pentru autoapărare.

Călătorie în grup: dacă ieșiți noaptea, călătoriți în grup, deoarece atrage puțin sau deloc atenția răufăcătorilor.

Informați pe alții: când mergeți la o întâlnire sau cu prietenii, spuneți familiei sau rudelor unde mergeți și când ar trebui să vă întoarceți.

Psiholog: “Nu subestima importanța autoapărării, chiar și în societatea modernă”

“Beneficiul învățării tehnicilor de autoapărare este că vei fi mai conștient de mediul înconjurător. Este esențial să fii atent la împrejurimile tale, deoarece dacă locuiești într-un cartier mai aglomerat, trebuie să fii mai conștient de ceea ce ar putea cauza posibile probleme. Învățând conștientizarea de sine, te face mai conștient de mediul înconjurător. Autoapărarea poate ajuta mulți oameni să se simtă în siguranță în funcție de zona în care ar putea locui. Indiferent dacă ești bărbat, femeie sau copil, este esențial să urmezi un curs de autoapărare pentru a te simți mai în siguranță oriunde ai locui. Are multe beneficii, altele decât cunoștințele comune de a vă apăra dacă sunteți victima unui atac. Nu subestima niciodată importanța autoapărării în societatea modernă de azi – nu poți fi niciodată prea atent și este mai bine să fii sigur decât să-ți pară rău. A ne proteja să nu fim răniți sau uciși este un drept fundamental al oricărei ființe umane. Astfel, în loc să devenim vulnerabili și neputincioși, este necesar să învățăm tehnici de autoapărare”, conchide psihologul Laura-Maria Cojocaru, președinte și fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică Somato-Integrativă (INLPSI).

Laura-Maria Cojocaru, presedinte si fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistica Somato-Integrativa (INLPSI) si presedinte si fondator al Asociatiei "Generatia Iubire" este Psihoterapeut si Trainer in Programare Neuro-Lingvistica. A studiat natura mintii umane urmand 9 formari profesionale cu abordari diferite - psihoterapie integrativa, hipnoza clinica, relaxare si psihoterapie ericksoniana, psihoterapie de cuplu si familie, psihologie clinica, neuro-programare lingvistica, terapii florale Bach, consultant Panorama Sociala, instructor international yoga, formator acreditat CNFPA. De peste 13 ani ghideaza oamenii atat in sedinte individuale cat si de grup si organizeaza cursuri si traininguri in Romania, cu scopul de a-i face pe oameni sa-si acceseze si utilizeze la potential maxim resursele interioare.

