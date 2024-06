Coșmarul conspiraționiștilor: Peste două treimi din populația lumii va avea abonament 5G în 4 ani

Numărul abonamentelor 5G, la nivel global, ar urma să ajungă la aproape 5,6 miliarde până la sfârşitul anului 2029, iar traficul de date mobile va creşte cu 20%, arată estimările publicate în cea mai nouă ediţie a raportului Ericsson Mobility.

Documentul publicat miercuri, 26 iunie, relevă faptul că numărul furnizorilor de servicii de comunicaţii care oferă servicii 5G şi, implicit, practică tarife corelate a crescut cu aproape 50%, până la 40% din numărul total al furnizorilor de servicii de comunicaţii care oferă şi abonamente de tip Fixed Wireless Access (FWA), al doilea cel mai răspândit scenariu de utilizare 5G, după enhanced Mobile Broadband (eMBB).

În prezent, aproximativ 300 de furnizori de servicii de comunicaţii de la nivel global oferă servicii 5G, iar circa 50 dintre ei au lansat reţele 5G Standalone (5G SA).

În ceea ce priveşte abonamentele 5G, numărul lor continuă să crească în toate regiunile. Astfel, în jur de 160 de milioane de abonamente 5G au fost adăugate, în primele trei luni ale anului 2024, până la un total de peste 1,7 miliarde.

"În ansamblu, numărul de noi abonamente ar urma să fie de aproape 600 de milioane de abonamente noi în 2024. În plus, potrivit cercetătorilor, abonamentele 5G vor însuma aproape 5,6 miliarde până la sfârşitul anului 2029 - acoperirea globală a populaţiei 5G, în afara Chinei continentale, urmând să se dubleze de la 40% la sfârşitul anului 2023, la 80% până la final de 2029. Astfel, la sfârşitul anului 2029, abonamentele mobile care includ şi capacităţi 5G ar urma să reprezinte aproximativ 60% din totalul abonamentelor de servicii mobile de la nivel global. La nivel regional, până la sfârşitul anului 2029, America de Nord ar urma să aibă cea mai mare rată de adopţie a abonamentelor cu 5G, cu 90% (430 de milioane). În India, abonamentele 5G ar putea creşte de la 119 milioane la sfârşitul anului 2023 (aproximativ 10% din toate abonamentele mobile din ţară) la aproximativ 840 de milioane (65% din toate abonamentele) până la sfârşitul anului 2029", se precizează în raportul de specialitate.

Potrivit sursei citate, în ceea ce priveşte experienţa utilizatorului, statisticile unui furnizor de servicii de comunicaţii de top arată că pentru 97% dintre serviciile accesate de către utilizatori pe frecvenţe 5G în bandă medie timpul de încărcare a fost cu până la 1,5 secunde mai scurt, comparativ cu 67% pe 5G în bandă joasă 5G şi 38% pe 4G (în toate benzile de frecvenţă).

Ediţia curentă a Ericsson Mobility Report evidenţiază că prognoza creşterii traficului anual de date din reţeaua mobilă va fi mai redusă, faţă de nivelul raportat în noiembrie 2023, ca urmare, în principal, a modificărilor aduse unor date de prognoză, precum cifre mai mici raportate de autorităţile de reglementare şi furnizorii de servicii de comunicaţii pe unele pieţe cu număr mare de utilizatori, în a doua jumătate a anului 2023.

Volumul traficului de date din reţelele mobile a crescut cu 25%, de la an la an, (martie 2023 vs martie 2024), evoluţie determinată în principal de migrarea abonaţilor către generaţiile noi de dispozitive şi serviciile cu trafic intens de date, cum ar fi video.

Estimările arată o creştere a traficului de date mobile, cu o rată anuală compusă de aproximativ 20%, până la final de 2029. În 2023, aproximativ un sfert din traficul de date din reţelele mobile a fost realizat prin tehnologia 5G şi se preconizează că aceasta va creşte la aproximativ 75%, până la sfârşitul anului 2029, subliniază sursa citată.

În aprilie anul curent, 241 dintre cei 310 de furnizori de servicii de comunicaţii (CSPs) de la nivel global, incluşi în raportul Ericsson, ofereau servicii de FWA, iar 128 dintre aceştia (aproximativ 53%) au şi oferte care includ servicii 5G FWA, în creştere cu 12 puncte procentuale faţă de perioada corespunzătoare din 2023.

Ericsson Mobility Report reprezintă, de la lansarea sa, în anul 2011, o sursă de referinţă din industrie pentru date, performanţe, statistici şi previziuni privind reţelele. Analiza realizată de compania Ericsson se bazează pe informaţii unice despre reţelele globale Ericsson şi ale partenerilor.

