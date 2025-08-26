UE invocă „dreptul suveran” ca urmare a amenințărilor președintelui SUA. Trump: "America nu mai este nici 'pușculița', nici 'preșul' lumii”

Autor: Maria Mora
Marti, 26 August 2025, ora 14:38
2662 citiri
UE invocă „dreptul suveran” ca urmare a amenințărilor președintelui SUA. Trump: "America nu mai este nici 'pușculița', nici 'preșul' lumii”
Președintele SUA, Donald Trump FOTO Hepta

Uniunea Europeană are „dreptul suveran” de a reglementa serviciile tehnologiei digitale, a afirmat marți Comisia Europeană, ca răspuns la amenințările lui Donald Trump de a impune taxe vamale țărilor care, potrivit lui, vizează companiile tehnologice americane.

UE și statele sale membre au dreptul suveran de a reglementa activitățile economice pe teritoriul nostru, în conformitate cu valorile noastre democratice”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a executivului european, Paula Pinho, relatează POLITICO.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump amenințase luni că va „impune tarife suplimentare substanțiale” și va impune restricții la exportul de tehnologie și cipuri către țările cu reguli digitale pe care le consideră discriminatorii față de companiile americane. „În calitate de președinte al Statelor Unite, voi lua atitudine împotriva țărilor care atacă incredibilele noastre companii americane de tehnologie”, a declarat Trump. „America și companiile americane de tehnologie nu mai sunt nici „pușculița”, nici „preșul” lumii. Arătați respect față de America și de uimitoarele noastre companii de tehnologie sau luați în considerare consecințele!”, a avertizat el.

Administrația Trump și unii dintre aliații săi din domeniul tehnologiei au atacat în repetate rânduri Legea serviciilor digitale (DSA) a UE, reglementarea emblematică ce vizează platformele sociale, acuzând blocul european de cenzură și susținând că legea ar impune costuri companiilor americane.

DSA reglementează principalele platforme online, motoarele de căutare și comerțul electronic. Serviciile cu peste 45 de milioane de utilizatori din UE – inclusiv Facebook, Instagram și TikTok – trebuie să evalueze și să limiteze riscurile precum dezinformarea și prejudiciile aduse minorilor, conform legislației europene.

Nicușor Dan, aspru criticat de un fost premier al României: „Nu am înțeles asta!”
Nicușor Dan, aspru criticat de un fost premier al României: „Nu am înțeles asta!”
Adrian Năstase a ieșit la atac. Fostul premier al României l-a luat în vizor pe președintele Nicușor Dan. Fostul lider al PSD crede că oficialul de la Cotroceni a greșit atunci când a...
Victor Ponta, detalii despre divorțul de Daciana Sârbu. Fostul premier a vorbit și despre actuala relație: „Eu sunt vinovatul 100%”
Victor Ponta, detalii despre divorțul de Daciana Sârbu. Fostul premier a vorbit și despre actuala relație: „Eu sunt vinovatul 100%”
Victor Ponta a decis să rupă tăcerea și să vorbească deschis despre aspecte extrem de personale din viața sa: despărțirea de Daciana Sârbu, relația cu cei trei copii și începutul unui...
#tehnologie digitala, #relatii UE SUA, #drept suveran, #lege servicii digitale UE , #Uniunea Europeana
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reactionat imediat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Gigi nu a stat cu mine pentru ca eram frumoasa!" Anamaria Prodan a spus totul despre relatia cu Gigi Becali

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Protest extins în Justiție pentru pensiile speciale: Judecători și procurori din întreaga țară își suspendă activitatea și vor lucra doar la cauzele cu caracter urgent
  2. Cinci războaie care ar putea izbucni în următorii cinci ani ANALIZĂ
  3. Confuzia ca strategie. „Diplomația personală” a lui Trump aruncă semnale amestecate în criza ucraineană
  4. Un bărbat a intrat cu mașina în curtea IPJ Dolj, unde a lovit șase autospeciale. Ce au descoperit polițiștii care l-au prins când încerca să fugă
  5. Protest în Israel. Manifestanții cer un acord pentru eliberarea ostaticilor și încetarea războiului din Gaza VIDEO
  6. Primarul Daniel Băluță a cedat un bazin care trebuia să fie „gratuit” pentru copii unui apropiat PSD. Elevii au acces gratuit doar 4 ore pe luna INVESTIGAȚIE
  7. Ministrul Radu Marinescu contestă greva magistraților: ”Trebuie să respecte legea în primul rând și să aibă în vedere și cetățenii”
  8. UE invocă „dreptul suveran” ca urmare a amenințărilor președintelui SUA. Trump: "America nu mai este nici 'pușculița', nici 'preșul' lumii”
  9. Germania nu va recunoaște statul palestinian la Adunarea Generală din septembrie. Merz: „Nu ne vom alătura acestei inițiative”
  10. Spitalele private vor plăti pentru transferul pacienților la stat. Ce cheltuieli vor fi obligate să suporte PROIECT