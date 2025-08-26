UE invocă „dreptul suveran” ca urmare a amenințărilor președintelui SUA. Trump: "America nu mai este nici 'pușculița', nici 'preșul' lumii”

Uniunea Europeană are „dreptul suveran” de a reglementa serviciile tehnologiei digitale, a afirmat marți Comisia Europeană, ca răspuns la amenințările lui Donald Trump de a impune taxe vamale țărilor care, potrivit lui, vizează companiile tehnologice americane.

„UE și statele sale membre au dreptul suveran de a reglementa activitățile economice pe teritoriul nostru, în conformitate cu valorile noastre democratice”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a executivului european, Paula Pinho, relatează POLITICO.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump amenințase luni că va „impune tarife suplimentare substanțiale” și va impune restricții la exportul de tehnologie și cipuri către țările cu reguli digitale pe care le consideră discriminatorii față de companiile americane. „În calitate de președinte al Statelor Unite, voi lua atitudine împotriva țărilor care atacă incredibilele noastre companii americane de tehnologie”, a declarat Trump. „America și companiile americane de tehnologie nu mai sunt nici „pușculița”, nici „preșul” lumii. Arătați respect față de America și de uimitoarele noastre companii de tehnologie sau luați în considerare consecințele!”, a avertizat el.

Administrația Trump și unii dintre aliații săi din domeniul tehnologiei au atacat în repetate rânduri Legea serviciilor digitale (DSA) a UE, reglementarea emblematică ce vizează platformele sociale, acuzând blocul european de cenzură și susținând că legea ar impune costuri companiilor americane.

DSA reglementează principalele platforme online, motoarele de căutare și comerțul electronic. Serviciile cu peste 45 de milioane de utilizatori din UE – inclusiv Facebook, Instagram și TikTok – trebuie să evalueze și să limiteze riscurile precum dezinformarea și prejudiciile aduse minorilor, conform legislației europene.

