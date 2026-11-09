De la curierat în Elveția la o rețea proprie de servere în Vrancea. Povestea românilor care au dezvoltat o curiozitate din copilărie într-un business în județul natal

Doi soți originari din Vrancea și stabiliți în Elveția au dezvoltat de la zero o infrastructură tehnologică complexă în județul lor natal, marcând o investiție atipică pentru românii din diaspora. Brandul HostOn, conceput ca o platformă de servicii de găzduire web, a apărut ca o soluție directă la lipsurile identificate pe piața de profil.

Afacerea reprezintă o reconversie profesională spectaculoasă pentru cei doi antreprenori, care au pornit de la munci de execuție în străinătate și au ajuns să gestioneze o rețea independentă de servere în România.

O curiozitate din copilărie transformată în infrastructură digitală

Traseul tehnic al proiectului a fost definit de pasiunea timpurie a lui Alin Ghiorghiu pentru arhitectura sistemelor de calcul. Acesta a început să analizeze mecanismele din spatele platformelor online în timp ce lucra la proiecte de dezvoltare web, constatând că furnizorii existenți nu ofereau un control real asupra securității și stabilității datelor.

„Pasiunea mea pentru calculatoare și tehnologie a început încă din copilărie. Am fost mereu curios să înțeleg cum funcționează lucrurile, ce se află în spatele unui calculator și cum pot fi construite și configurate diferite sisteme. Deși viața m-a dus inițial pe un alt drum profesional, nu am renunțat niciodată la această pasiune”, a explicat Alin Ghiorghiu pentru ȘtiriDiaspora.ro.

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Nefiind pe deplin satisfăcut de ofertele companiilor de hosting din piață, vrânceanul a decis să își asambleze și să își configureze propriile rețele logice.

„În timp, am început să mă implic tot mai mult în dezvoltarea proiectelor web. Lucrând la website-uri, mi-am dat seama cât de importantă este infrastructura pe care acestea funcționează. Îmi doream servicii de găzduire stabile, sigure și performante, atât pentru proiectele agenției, cât și pentru clienții noștri. Am colaborat cu diferiți furnizori, dar nu am găsit întotdeauna ceea ce căutam, mai ales în privința controlului asupra infrastructurii și a modului în care erau administrate serviciile. La un moment dat, am decis să nu mai caut soluția potrivită în altă parte, ci să încep să o construiesc eu”, a detaliat antreprenorul argumentele strategice care l-au determinat să devină furnizor de servicii IT.

Sacrificiile din Elveția și lansarea brandului HostOn

Emigrarea în Elveția a însemnat pentru cei doi soți un nou început, marcat de eforturi logistice considerabile. În fazele inițiale ale stabilirii lor în străinătate, Andreea a activat ca farmacistă, în timp ce Alin a lucrat ca livrator. Cu toate acestea, cei doi au reușit să își deschidă o agenție digitală axată pe marketing și web development, finanțând în paralel extinderea rețelei din țară.

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„Așa a luat naștere HostOn, un proiect în care am investit de-a lungul anilor nu doar resurse financiare, ci și foarte mult timp, muncă și pasiune. M-am implicat direct în alegerea componentelor, asamblarea serverelor, configurarea și administrarea lor. Au fost multe lucruri de învățat, de testat și de îmbunătățit. În domeniul acesta, tehnologia evoluează permanent, iar ceea ce funcționează bine astăzi trebuie întreținut și adaptat pentru nevoile de mâine”, a descris Alin Ghiorghiu resursele investite în asamblarea manuală și administrarea tehnică a sistemelor de stocare amplasate în Vrancea.

Planurile de extindere a rețelei din județul natal

Chiar dacă managementul operativ se desfășoară din Elveția, cei doi soți refuză să își întrerupă legăturile economice cu România. Planul lor pe termen mediu vizează o creștere a capacității de stocare de la nivelul serverelor din Vrancea și aducerea de noi opțiuni tehnologice în portofoliu.

„Astăzi, HostOn este un proiect pe care vrem să îl dezvoltăm în continuare. Infrastructura existentă reprezintă o etapă importantă, însă avem planuri pentru noi investiții, extinderea capacității și dezvoltarea serviciilor în anii următori”.

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Fuzionarea experienței vestice cu potențialul pieței românești le oferă celor doi vrânceni pârghiile necesare pentru a concura pe un segment extrem de disputat, demonstrând că o idee tehnică poate fi implementată acasă indiferent de coordonatele geografice ale fondatorilor.

„Privind înapoi, cred că unul dintre cele mai importante lucruri este că nu am renunțat la ceea ce mi-a plăcut cu adevărat, chiar dacă drumul până aici nu a fost unul direct. Iar faptul că astăzi avem infrastructura noastră de hosting în Vrancea, deși locuim în Elveția, îmi arată cât de mult poate evolua o idee atunci când continui să lucrezi la ea”, a conchis Alin Ghiorghiu.

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