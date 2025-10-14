HBO Max lansează trailerul pentru „A Knight of the Seven Kingdoms”, noul serial în legătura directă cu Game of Thrones VIDEO

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 20:31
428 citiri
HBO Max lansează trailerul pentru „A Knight of the Seven Kingdoms”, noul serial în legătura directă cu Game of Thrones VIDEO
Secvență din film FOTO / HBO Max

HBO Max a lansat trailerul oficial pentru „A Knight of the Seven Kingdoms”, o nouă serie care ne poartă înapoi în timp, mai exact cu o sută de ani înainte de evenimentele din serialul original. Povestea urmărește începuturile unui erou neașteptat. Este vorba de Ser Duncan the Tall, un cavaler care luptă nu pentru glorie, ci pentru onoare.

Trailerul dezvăluie un peisaj familiar, dar mai puțin corupt de putere, cu sate liniștite, turniruri grandioase și primele scântei ale intrigilor regale. Dunk, un cavaler modest fără titlu sau pământ, pornește într-o călătorie plină de pericole, ghidat doar de dorința de a apăra cei slabi.

Alături de el se află Aegon Targaryen, supranumit Egg, un prinț sub acoperire care va deveni scutierul său și, mai târziu, unul dintre cei mai importanți regi din istoria celor Șapte Regate.

O poveste despre curaj, prietenie și începuturile Targaryenilor

Bazată pe nuvelele scrise de George R.R. Martin, noua producție promite să exploreze o epocă uitată din istoria Westeros, una în care onoarea și loialitatea se ciocnesc de ambiție și trădare. Imaginile din trailer surprind dueluri spectaculoase, armuri strălucitoare și atmosfera densă de la curtea Targaryenilor, dominată de simbolul lor distinct: părul argintiu și focul interior.

Dialogurile lui Dunk dezvăluie esența personajului: un om simplu care crede în dreptate, într-o lume în care noblețea nu mai ține de sânge, ci de fapte. Serialul „A Knight of the Seven Kingdoms” va avea premiera pe 18 ianuarie, exclusiv pe HBO Max.

Galaxy S26 îți va răspunde la telefon în locul tău, iar inteligența artificială va decide dacă apelul merită atenția ta
Galaxy S26 îți va răspunde la telefon în locul tău, iar inteligența artificială va decide dacă apelul merită atenția ta
Samsung duce asistența digitală la un nou nivel. Odată cu lansarea seriei Galaxy S26, telefoanele vor putea prelua apelurile nedorite automat, grație unui sistem de inteligență artificială...
Drone cu laser împotriva gripei aviare. Cum funcționează tehnologia care sperie păsările
Drone cu laser împotriva gripei aviare. Cum funcționează tehnologia care sperie păsările
În Japonia, fermierii au primit un nou aliat în lupta cu gripa aviară: dronele cu laser. Aceste aparate zboară autonom deasupra fermelor și trimit fascicule luminoase care alungă păsările...
#tehnologie, #HBO, #game of thrones , #aplicatii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Selectionerul n-a mai rezistat si i-a spus in fata, la pauza: "E ultimul tau meci la echipa nationala". Replica data pe loc
Adevarul.ro
Cum verifici online vechimea in munca si contributiile sociale. Ghid util pentru angajati
ObservatorNews.ro
Faptele comise in trecut de soferul care a ucis o mama pe trecerea de pietoni
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Galaxy S26 îți va răspunde la telefon în locul tău, iar inteligența artificială va decide dacă apelul merită atenția ta
  2. HBO Max lansează trailerul pentru „A Knight of the Seven Kingdoms”, noul serial în legătura directă cu Game of Thrones VIDEO
  3. Drone cu laser împotriva gripei aviare. Cum funcționează tehnologia care sperie păsările
  4. Ce caută Apple la Galați? Investiție de 600 de milioane de dolari a gigantului tech
  5. Olanda lovește în influența Chinei. Preia controlul unei companii de semiconductori, invocând riscuri de securitate
  6. La 30 de ani de McDonald’s® în România, sărbătorim alături de clienți prin fapte care țin familiile împreună
  7. Chrome devine mai „deștept” ca oricând. Google integrează Gemini direct în browser pentru a-ți rezuma paginile web
  8. Românii care merg în Grecia scapă de o cheltuială inutilă. Cât va costa vigneta valabilă 24 de ore în Bulgaria și de când intră în vigoare
  9. „Meseriile viitorului”. Locurile de muncă imune la „boom-ul” inteligenței artificiale: Reziliente și bănoase
  10. FMI taie drastic din prognoza de creștere economică pentru România: Doar 1% în 2025

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!