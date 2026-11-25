Piața securității cibernetice trece printr-o nouă etapă pe fondul dezvoltării inteligenței artificiale. CrowdStrike a anunțat achiziția companiei Zscaler pentru 43,9 miliarde de dolari, într-o tranzacție care ar putea crea unul dintre cei mai puternici furnizori de soluții pentru protecția sistemelor informatice.

Acordul presupune exclusiv un schimb de acțiuni, fără o plată directă în numerar. Acționarii Zscaler vor primi câte 1,135 acțiuni CrowdStrike pentru fiecare titlu deținut, iar finalizarea operațiunii este estimată pentru a doua jumătate a anului fiscal 2028.

Anunțul a provocat reacții diferite pe Wall Street. Acțiunile CrowdStrike au pierdut aproximativ 10% în ședința de luni, în timp ce titlurile Zscaler au crescut cu peste 15%.

Achiziția este cea mai mare din istoria CrowdStrike și vine într-un moment în care companiile investesc tot mai mult în protejarea datelor și a infrastructurilor digitale împotriva atacurilor informatice.

Inteligența artificială schimbă piața securității cibernetice

CrowdStrike este cunoscută pentru soluțiile sale de detectare și prevenire a atacurilor asupra dispozitivelor și sistemelor informatice. Zscaler este specializată în securizarea rețelelor și a accesului la aplicațiile și serviciile cloud.

Prin combinarea celor două companii, CrowdStrike intenționează să construiască o platformă care să ofere protecție pentru infrastructura digitală, inclusiv pentru aplicațiile care folosesc agenți AI.

Directorul general George Kurtz consideră că noul grup ar putea deveni unul dintre principalii furnizori mondiali de securitate pentru inteligența artificială.

Tranzacția face parte dintr-un val mai amplu de achiziții în industrie. Google a anunțat cumpărarea Wiz pentru 32 de miliarde de dolari, Cisco a preluat Splunk pentru aproximativ 28 de miliarde, iar Palo Alto Networks a finalizat achiziția CyberArk, evaluată la 25 de miliarde.

Potrivit analiștilor JPMorgan, integrarea Zscaler ar putea ajuta CrowdStrike să concureze mai eficient cu Palo Alto Networks, unul dintre liderii pieței.

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