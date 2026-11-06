O tranzacție de 22 de miliarde de dolari schimbă industria televiziunii. Un gigant cumpără platforma folosită în peste 100 de milioane de locuințe

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 21:12
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O tranzacție de 22 de miliarde de dolari schimbă industria televiziunii. Un gigant cumpără platforma folosită în peste 100 de milioane de locuințe
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Fox a finalizat achiziția Roku pentru 22 de miliarde de dolari, într-o tranzacție prin care gigantul media american încearcă să își extindă prezența pe internet și să ajungă la un public mai numeros. Acordul oferă companiei acces la o platformă folosită de peste 100 de milioane de gospodării.

Tranzacția, anunțată inițial în luna iunie și finalizată pe 6 noiembrie 2026, a fost realizată printr-o combinație de numerar și acțiuni, potrivit Reuters.

Pentru Fox, achiziția reprezintă o oportunitate de a-și reduce dependența de televiziunea tradițională, în condițiile în care tot mai mulți consumatori urmăresc știrile, competițiile sportive și programele de divertisment prin intermediul platformelor online.

Roku oferă acces la conținut de streaming și este prezentă în peste 100 de milioane de gospodării, ceea ce îi permite noului proprietar să își extindă considerabil audiența digitală.

De ce a plătit Fox 22 de miliarde de dolari pentru Roku

Unul dintre principalele obiective ale achiziției este dezvoltarea afacerii de publicitate. Prin integrarea platformei Roku, Fox ar putea ajunge mai ușor la utilizatorii serviciilor de streaming și ar putea adapta reclamele în funcție de publicul vizat.

În același timp, compania urmărește să își distribuie mai eficient programele sportive și de știri, două categorii importante din portofoliul său.

Achiziția vine într-o perioadă în care companiile media tradiționale caută modalități de a atrage utilizatorii care preferă să urmărească programele pe internet, în locul abonamentelor clasice de televiziune prin cablu.

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