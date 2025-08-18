Actualizare Microsoft Defender a declanșat probleme grave pe Windows 11 și 10

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 18 August 2025, ora 18:46
530 citiri
Patch-ul distribuit pentru Microsoft Defender, menit să combată o aplicație malware, a început să genereze erori în timpul instalării. Iar acolo unde instalarea reușește, lucrurile devin și mai complicate: software-ul declanșează procese intense de scriere pe disc, punând în pericol unitățile de stocare mai fragile, în special SSD-urile ieftine sau HDD-urile din laptopuri și PC-uri low-cost.

Pe Windows 11, versiunea 24H2, actualizarea cu probleme poartă codul KB5063875 și este asociată cu mesajul de eroare 0x80240069, care apare pe un ecran albastru (BSOD) în timpul instalării. Microsoft a reacționat și a înlocuit rapid patch-ul cu o versiune corectată, KB5063878. Pe Windows 10, utilizatorii au primit actualizările KB5063709, KB5063877, KB5063871 și KB5063889, însă aici nu s-au raportat incompatibilități similare.

Unități de stocare afectate și riscuri la repornirea PC-ului

Dincolo de erorile de instalare, mulți utilizatori au semnalat că update-ul a dus la dispariția completă a unităților de stocare din Windows, făcându-le nedetectabile chiar și prin tehnologia SMART. Problemele apar în special la SSD-urile NVMe și, în unele cazuri, chiar la HDD-uri, atunci când volumul de scriere continuă se apropie de 50 GB și depășește 60% din capacitatea controlerului. În aceste situații, riscul de corupere a fișierelor devine foarte ridicat. Mai grav este faptul că scenariul se repetă după fiecare restart, accelerând uzura unor PC-uri deja vulnerabile.

Investigațiile au arătat că cele mai expuse sunt SSD-urile cu controlere Phison NAND, în special modelele fără cache DRAM, însă și unele HDD-uri enterprise au prezentat simptome similare. În lipsa unei soluții clare și stabile, singura metodă recomandată pentru moment rămâne dezinstalarea manuală sau blocarea patch-urilor Windows 11 care au declanșat problemele.

Microsoft cedează presiunii și își protejează imaginea. Windows 10 primește suport extins pentru Edge până în 2028
Microsoft cedează presiunii și își protejează imaginea. Windows 10 primește suport extins pentru Edge până în 2028
Deși părea decisă să închidă definitiv capitolul Windows 10 în toamna acestui an, Microsoft a făcut un pas înapoi. Compania americană a anunțat că va continua să ofere actualizări...
Microsoft vede sfârșitul mouse-ului și tastaturii: viitorul Windows va fi controlat prin voce și AI
Microsoft vede sfârșitul mouse-ului și tastaturii: viitorul Windows va fi controlat prin voce și AI
Microsoft își imaginează un viitor în care modul clasic de a folosi computerul dispare treptat, fiind înlocuit de interacțiuni naturale, interpretate de inteligența artificială. Compania...
