Actualizare Microsoft Defender a declanșat probleme grave pe Windows 11 și 10

Patch-ul distribuit pentru Microsoft Defender, menit să combată o aplicație malware, a început să genereze erori în timpul instalării. Iar acolo unde instalarea reușește, lucrurile devin și mai complicate: software-ul declanșează procese intense de scriere pe disc, punând în pericol unitățile de stocare mai fragile, în special SSD-urile ieftine sau HDD-urile din laptopuri și PC-uri low-cost.

Pe Windows 11, versiunea 24H2, actualizarea cu probleme poartă codul KB5063875 și este asociată cu mesajul de eroare 0x80240069, care apare pe un ecran albastru (BSOD) în timpul instalării. Microsoft a reacționat și a înlocuit rapid patch-ul cu o versiune corectată, KB5063878. Pe Windows 10, utilizatorii au primit actualizările KB5063709, KB5063877, KB5063871 și KB5063889, însă aici nu s-au raportat incompatibilități similare.

Unități de stocare afectate și riscuri la repornirea PC-ului

Dincolo de erorile de instalare, mulți utilizatori au semnalat că update-ul a dus la dispariția completă a unităților de stocare din Windows, făcându-le nedetectabile chiar și prin tehnologia SMART. Problemele apar în special la SSD-urile NVMe și, în unele cazuri, chiar la HDD-uri, atunci când volumul de scriere continuă se apropie de 50 GB și depășește 60% din capacitatea controlerului. În aceste situații, riscul de corupere a fișierelor devine foarte ridicat. Mai grav este faptul că scenariul se repetă după fiecare restart, accelerând uzura unor PC-uri deja vulnerabile.

Investigațiile au arătat că cele mai expuse sunt SSD-urile cu controlere Phison NAND, în special modelele fără cache DRAM, însă și unele HDD-uri enterprise au prezentat simptome similare. În lipsa unei soluții clare și stabile, singura metodă recomandată pentru moment rămâne dezinstalarea manuală sau blocarea patch-urilor Windows 11 care au declanșat problemele.

