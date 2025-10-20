Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 12:52
893 citiri
Unii utilizatori de Windows 11 au avut parte, în ultimele zile, de o surpriză neplăcută după instalarea celui mai recent patch de sistem. În loc să repare problemele, actualizarea KB5066835 a reușit să blocheze complet mediul de recuperare Windows (WinRE), exact zona care ar trebui să te ajute atunci când sistemul nu mai pornește corect.

Astfel, dacă PC-ul ajunge în meniul de recuperare, mouse-ul și tastatura USB devin complet nefuncționale, făcând imposibilă orice acțiune de depanare. Cu alte cuvinte, dacă sistemul nu mai pornește normal, utilizatorul rămâne blocat în fața unui ecran pe care nu poate naviga deloc.

Microsoft recunoaște problema, dar soluția întârzie

Compania a confirmat deja eroarea și lucrează la un nou update care să repare situația. Până atunci, perifericele funcționează normal în Windows, atâta timp cât sistemul reușește să pornească. Problema apare exclusiv în mediul WinRE.

Cei care folosesc dispozitive PS/2, conectate prin porturile clasice rotunde, par să fie exceptați de la această eroare, semn că bucăți foarte vechi de cod din era Windows NT încă rulează în fundalul versiunilor moderne de Windows 11.

Pentru utilizatorii afectați, nu există momentan o soluție practică în afară de repornirea completă a calculatorului.

