Windows 10 mai primește un an de viață! Cum poți activa actualizările extinse de securitate

Microsoft a decis să ofere o ultimă gură de aer pentru cei care nu vor sau nu pot face trecerea la Windows 11. Prin programul Extended Security Updates (ESU), utilizatorii de Windows 10 pot primi încă un an de actualizări de securitate, care vor proteja sistemul împotriva malware-ului și atacurilor cibernetice, chiar dacă suportul oficial s-a încheiat în toamna lui 2025.

Trei metode oficiale și una „bonus” pentru europeni

Conform noilor reguli, ESU este disponibil pentru versiunea Windows 10 22H2, atât în edițiile Home, Pro, Pro Education, cât și Workstation. Pentru a beneficia de acest pachet, sistemul trebuie să aibă toate actualizările la zi, iar contul Microsoft asociat trebuie să fie unul de administrator.

Microsoft oferă trei căi oficiale de acces la ESU:

- Gratuit, dacă folosești Windows Backup în cloud pentru sincronizarea datelor;

- 1000 de puncte Microsoft Rewards, pe care le poți acumula prin activități și achiziții din magazinul oficial

- Taxă unică de 30 USD, valabilă pentru până la 10 dispozitive eligibile.

Însă utilizatorii din Spațiul Economic European (SEE) au parte de o a patra opțiune, complet gratuită. După o acțiune în instanță a organizațiilor de protecție a consumatorilor, Microsoft a fost obligată să ofere actualizările extinse fără costuri suplimentare în această regiune.

Licența ESU acoperă maximum 10 PC-uri asociate aceluiași cont Microsoft, dar nu se aplică mediilor comerciale sau corporative, ci doar utilizatorilor basic. Odată activat, sistemul va primi patch-uri de securitate și corecții critice până la finalul anului 2026.

