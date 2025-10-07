Aeroportul din Munchen, transformat în zonă de război tehnologic. Poliția a scos pe pistă radare și lasere anti-dronă

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 12:38
Aeroportul din Munchen, transformat în zonă de război tehnologic. Poliția a scos pe pistă radare și lasere anti-dronă
Dronă

După două seri consecutive de haos pe aeroportul din Munchen, autoritățile germane au apelat la o soluție inedită: o platformă de poliție echipată cu radar și un sistem cu laser, menită să detecteze și să localizeze dronele care au paralizat zborurile.

Mișcarea a fost relatată inițial de Bild și confirmată de Euronews, care citează surse oficiale. În total, peste 30 de curse au fost anulate sau deviate, iar mii de pasageri au rămas blocați în terminale.

Lasere pe pistă și sprijin militar în Bavaria

Primele semnalări de drone au apărut pe 2 octombrie, în jurul orei 20:30, în apropierea pistei aeroportului, determinând autoritățile să închidă temporar aterizările și să redirecționeze avioanele spre alte orașe. Scenele s-au repetat și în dimineața următoare, când alte două drone au fost observate în zona pistelor nord și sud.

Pentru a evita o nouă oprire completă a traficului aerian, poliția a mobilizat o echipă dotată cu radar și un dispozitiv optic cu laser capabil să măsoare distanța până la dronă și să ghideze intervenția unităților din teren. Sprijinul a venit și din partea Bundeswehr, care a oferit asistență tehnică și logistică.

În Germania, autoritățile tratează fenomenul ca pe o chestiune de securitate aeronautică, nu doar de ordine publică.

Și la București, un echipaj a raportat zilele trecute o dronă civilă în apropierea pistei 08R de la Otopeni, determinând suspendarea temporară a aterizărilor și redirecționarea zborurilor spre cealaltă pistă. Spre deosebire de cazul german, situația a fost rapid controlată, iar operațiunile au fost reluate în câteva ore. Poliția Transporturi Aeriene a deschis un dosar penal pentru zbor neautorizat în spațiu restricționat.

