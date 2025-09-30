Word și Excel devin mai puternice: documente și prezentări „la comandă”, cu noul Office Agent

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 12:35
373 citiri
Word și Excel devin mai puternice: documente și prezentări „la comandă”, cu noul Office Agent
FOTO Word

Gigantul american face un nou pas în integrarea inteligenței artificiale în suita Office, lansând funcțiile Agent Mode pentru Excel și Word, dar și noul Office Agent direct în Copilot chat. Noile instrumente transformă modul de lucru clasic într-o experiență conversațională, pe care Microsoft o numește „vibe working”.

Noua funcționalitate merge dincolo de simpla generare de text: folosește modelul GPT-5 pentru a descompune sarcini complexe în pași logici, executați automat, dar vizibili în bara laterală pentru transparență totală. Practic, este ca și cum ai rula un macro în timp real.

În Excel, utilizatorii pot crea foi de calcul complexe și verificabile doar pe baza unor instrucțiuni scrise, fără a cunoaște formule avansate. Microsoft spune că Agent Mode atinge o acuratețe de 57,2% în testele SpreadsheetBench — peste alte soluții AI, dar încă sub nivelul de precizie al unui expert uman (71,3%).

În Word, redactarea devine un proces interactiv: utilizatorul poate cere un raport sau un document, iar Copilot nu doar îl scrie, ci și propune ajustări și clarificări. Este ceea ce compania numește „vibe writing”, o experiență fluidă, de dialog.

Office Agent în Copilot chat: prezentări și documente „la comandă”

Pe lângă aplicațiile Office, Microsoft a introdus și Office Agent în Copilot chat. Acesta poate crea prezentări PowerPoint complete sau documente Word pornind de la o simplă solicitare, integrând inclusiv cercetări web și previzualizări live pentru slide-uri.

Instrumentul folosește modele Anthropic alături de cele OpenAI și rulează pe infrastructura AWS, dar deocamdată integrarea profundă în aplicațiile desktop Office rămâne în planurile de viitor.

Noile funcții au fost activate pe 29 septembrie 2025, prin programul Frontier, și sunt disponibile pentru utilizatorii Microsoft 365 Copilot, dar și pentru abonații Microsoft 365 Personal și Family. Lansarea a început cu versiunile web ale Excel și Word, urmând ca update-urile pentru desktop să sosească în curând.

Google Photos primește editare conversațională: modifici pozele doar vorbind cu AI-ul. Cum funcționează
Google Photos primește editare conversațională: modifici pozele doar vorbind cu AI-ul. Cum funcționează
Funcția de editare conversațională, până acum exclusivă telefoanelor Pixel 10, se extinde și pe restul dispozitivelor Android. Cu ajutorul tehnologiilor Gemini, aplicația Google Photos...
ANAF scoate „arsenalul futurist”: drone, AI și bodycam-uri pentru vânătoarea de evazioniști
ANAF scoate „arsenalul futurist”: drone, AI și bodycam-uri pentru vânătoarea de evazioniști
România se pregătește de o revoluție în controalele fiscale. După modelul Greciei, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va introduce drone, inteligență artificială și...
#tehnologie, #inteligenta artificiala, #Word , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Paula Badosa a abandonat pentru a 37-a oara in cariera sa si a facut anuntul
Adevarul.ro
Cat a ajuns sa coste aceeasi ciocolata in Romania comparativ cu Germania: "E intalnirea dintre cei fara scrupule si prostii care cumpara"
DigiSport.ro
O noua "lovitura" pentru Romania, dupa ce Ana Maria Barbosu a decis sa plece in SUA

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Word și Excel devin mai puternice: documente și prezentări „la comandă”, cu noul Office Agent
  2. Câmpina devine hub al electromobilității: lansare europeană de microbuze electrice
  3. Adinel Tudor (Evo Properties,) la The Real Estate Event: „Totul este în ideea de a crește comunitatea celor care vin la muncă, atât profesional, cât și spiritual”
  4. Peste 9.200 de români înscriși în Rabla Auto 2025 în primele 15 minute. Ecotichetele rămase sunt cele pentru mașini complet electrice
  5. Tot mai mulți români preferă comerțul electronic. România, în topul țărilor europene în care locuitorii își fac cumpărăturile online
  6. IPO de toamnă la BVB – TradeVille
  7. Accesul la creditele ipotecare devine mai complicat. Rata medie atinge 49% din salariul mediu
  8. Prioritățile rectificării bugetare, criticate de Claudiu Năsui: ”Dacă n-ai bani, nu-i cheltui. Asta trebuia să zică domnul Bolojan în coaliție”
  9. Cometa uriașă care zboară spre Pământ ar putea să fie tehnologie extraterestră, spune un astrofizician de la Harvard. Cere NASA să intervină
  10. 9.000 de BMW-uri, chemate de urgență în service, în România. Defecțiunea care poate pune vieți în pericol