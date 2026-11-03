Inteligența artificială ar putea fi folosită pentru atacuri asupra infrastructurii esențiale. Avertismentul autorităților

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 03 Noiembrie 2026, ora 19:53
282 citiri
Inteligența artificială ar putea fi folosită pentru atacuri asupra infrastructurii esențiale. Avertismentul autorităților
FOTO Unsplash

Atacurile cibernetice asupra infrastructurii critice ar putea deveni mult mai frecvente și mai eficiente în următorii doi ani, pe măsură ce inteligența artificială este folosită tot mai mult de grupări criminale și de state.

Avertismentul vine din partea lui Richard Horne, șeful National Cyber Security Centre din Marea Britanie. Potrivit acestuia, până în 2028, AI ar putea fi folosită pentru a identifica și exploata la scară mare probleme de securitate care există de ani întregi în sisteme importante.

Nu este vorba doar despre calculatoare sau site-uri. Multe procese din viața de zi cu zi sunt controlate de sisteme conectate: rețele electrice, instalații de apă, baraje, linii de producție, sisteme de încălzire sau refrigerare.

Un exemplu recent a venit din Franța, unde atacatorii au compromis sisteme frigorifice din supermarketuri și au modificat temperatura, astfel încât alimentele au început să se dezghețe. Probleme similare au fost identificate și în Marea Britanie.

AI nu inventează neapărat atacuri noi, dar le poate face mult mai puternice

Raportul britanic arată că inteligența artificială va fi folosită mai ales pentru a accelera și extinde metode deja cunoscute.

Asta înseamnă că atacatorii pot găsi mai repede sisteme neactualizate, parole slabe sau echipamente configurate greșit și le pot exploata în mult mai multe locuri în același timp.

În cazul sistemelor frigorifice atacate în Franța, problema nu a fost un atac AI. Echipamentele foloseau tehnologii vechi, nu mai primeau actualizări și erau conectate direct la internet cu parole implicite.

NCSC avertizează că astfel de probleme pot deveni mult mai periculoase odată ce sunt combinate cu instrumente automate bazate pe AI.

Raportul indică și state precum China și Rusia printre actorii care folosesc tot mai mult capabilități cibernetice. Activitatea Chinei este descrisă drept cea mai sofisticată și constantă amenințare cibernetică pentru Marea Britanie, iar Rusia este acuzată că desfășoară operațiuni care rămân sub pragul unui conflict militar direct.

Riscurile nu sunt doar teoretice. În decembrie 2025, Rusia a fost acuzată de Marea Britanie și state europene că s-a aflat în spatele unui atac asupra rețelei electrice din Polonia. Dacă ar fi reușit, aproximativ 500.000 de oameni ar fi putut rămâne fără electricitate în timpul iernii.

Compania care deține Lidl și Kaufland intră într-o afacere neașteptată. În ce domeniu ar urma să activeze
Compania care deține Lidl și Kaufland intră într-o afacere neașteptată. În ce domeniu ar urma să activeze
Schwarz Group, compania care deține Lidl și Kaufland, vrea să investească în infrastructura digitală europeană. Divizia sa IT, Schwarz Digits, a semnat un acord cu producătorul francez Bull...
Google Maps se schimbă cu ajutorul inteligenței artificiale. Ce funcții noi pregătește pentru șoferi
Google Maps se schimbă cu ajutorul inteligenței artificiale. Ce funcții noi pregătește pentru șoferi
Google Maps pregătește una dintre cele mai mari schimbări din ultimii ani, cu ajutorul inteligenței artificiale Gemini. Aplicația nu se va mai limita la afișarea traseelor și a...
#tehnologie, #inteligenta artificiala, #infrastructura , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Lidera AfD, atac la imigrantii romani din Germania: "Ne jefuiesc... "
Adevarul.ro
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o scoala in ruina intr-un loc in care elevii vin si din comunele vecine
DigiSport.ro
Gigi Becali a dat lovitura: 37.000.000 Euro! "Din doua telefoane si o semnatura"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Compania care deține Lidl și Kaufland intră într-o afacere neașteptată. În ce domeniu ar urma să activeze
  2. DNSC confirmă că au existat atacuri informatice asupra unor frigidere din magazinele din România. Ce echipamente au "vulnerabilități" și ce măsuri de protecție se pot lua
  3. Toate cele cinci componente esențiale ale codului genetic, descoperite într-un asteroid vechi de 4,5 miliarde de ani
  4. Inteligența artificială ar putea fi folosită pentru atacuri asupra infrastructurii esențiale. Avertismentul autorităților
  5. Ucraina caută o alternativă la Starlink. Nokia discută o rețea de comunicații prin satelit
  6. Deciziile prin care politicienii au sabotat investițiile străine în România: „Brânză bună în burduf de câine”. Lecțiile oferite de Bulgaria și Ungaria
  7. Cât costă acum un credit cu dobândă variabilă și când merită refinanțarea. Care sunt ofertele cele mai bune de pe piața din România în prezent
  8. Guvernul ia în calcul prelungirea plafonării la gaze și vouchere noi pentru iarnă. "Suntem într-o situație deloc favorabilă"
  9. Record nou în lumea telefoanelor. Un producător testează baterii ce pot ține o săptămână fără încărcare
  10. Două treimi dintre români au întâlnit fraude sau conținut fake online. TikTok este percepută drept cea mai riscantă platformă

Ultimele emisiuni

Acum 35 minute

Ziare.com Fara Filtru, cu Alice Stroescu,
Fără Filtru Ep. 102 - Alegerile de la jumătatea mandatului îl pun la încercare pe Trump