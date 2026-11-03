Inteligența artificială ar putea fi folosită pentru atacuri asupra infrastructurii esențiale. Avertismentul autorităților

Atacurile cibernetice asupra infrastructurii critice ar putea deveni mult mai frecvente și mai eficiente în următorii doi ani, pe măsură ce inteligența artificială este folosită tot mai mult de grupări criminale și de state.

Avertismentul vine din partea lui Richard Horne, șeful National Cyber Security Centre din Marea Britanie. Potrivit acestuia, până în 2028, AI ar putea fi folosită pentru a identifica și exploata la scară mare probleme de securitate care există de ani întregi în sisteme importante.

Nu este vorba doar despre calculatoare sau site-uri. Multe procese din viața de zi cu zi sunt controlate de sisteme conectate: rețele electrice, instalații de apă, baraje, linii de producție, sisteme de încălzire sau refrigerare.

Un exemplu recent a venit din Franța, unde atacatorii au compromis sisteme frigorifice din supermarketuri și au modificat temperatura, astfel încât alimentele au început să se dezghețe. Probleme similare au fost identificate și în Marea Britanie.

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AI nu inventează neapărat atacuri noi, dar le poate face mult mai puternice

Raportul britanic arată că inteligența artificială va fi folosită mai ales pentru a accelera și extinde metode deja cunoscute.

Asta înseamnă că atacatorii pot găsi mai repede sisteme neactualizate, parole slabe sau echipamente configurate greșit și le pot exploata în mult mai multe locuri în același timp.

În cazul sistemelor frigorifice atacate în Franța, problema nu a fost un atac AI. Echipamentele foloseau tehnologii vechi, nu mai primeau actualizări și erau conectate direct la internet cu parole implicite.

NCSC avertizează că astfel de probleme pot deveni mult mai periculoase odată ce sunt combinate cu instrumente automate bazate pe AI.

Raportul indică și state precum China și Rusia printre actorii care folosesc tot mai mult capabilități cibernetice. Activitatea Chinei este descrisă drept cea mai sofisticată și constantă amenințare cibernetică pentru Marea Britanie, iar Rusia este acuzată că desfășoară operațiuni care rămân sub pragul unui conflict militar direct.

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Riscurile nu sunt doar teoretice. În decembrie 2025, Rusia a fost acuzată de Marea Britanie și state europene că s-a aflat în spatele unui atac asupra rețelei electrice din Polonia. Dacă ar fi reușit, aproximativ 500.000 de oameni ar fi putut rămâne fără electricitate în timpul iernii.

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