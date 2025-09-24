AI-ul creează „muncă de umplutură” costisitoare. Ce au descoperit Stanford și BetterUp

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 12:55
585 citiri
AI-ul creează „muncă de umplutură” costisitoare. Ce au descoperit Stanford și BetterUp
FOTO: X@dev

Un nou studiu realizat de Stanford University și BetterUp arată că adoptarea inteligenței artificiale la locul de muncă generează un efect neașteptat: în loc să crească eficiența, produce un val de „workslop”, adică mai exact un conținut care arată bine la suprafață, dar este lipsit de substanță.

Potrivit cercetării, publicate în Harvard Business Review pe 22 septembrie, 40% dintre angajați au întâlnit astfel de materiale generate de AI în ultima lună. Problema este că fiecare incident necesită, în medie, aproape două ore pentru a fi reparat de colegi, ceea ce înseamnă un „impozit invizibil” de 186 de dolari lunar per angajat. La nivelul unei companii cu 10.000 de oameni, pierderile pot depăși 9 milioane de dolari pe an doar din cauza timpului irosit.

Asta poate duce la pierderi uriașe

„Workslop-ul” nu afectează doar productivitatea, ci și relațiile dintre colegi. Peste jumătate dintre respondenți au spus că se simt iritați atunci când primesc astfel de materiale, iar mulți îi percep pe autorii lor drept mai puțin capabili, creativi sau de încredere. Un angajat din domeniul financiar a explicat dilema: „Trebuia să aleg dacă rescriu eu materialul, îl pun pe el să-l refacă sau dacă mă prefac că e suficient de bun.”

Fenomenul se manifestă la toate nivelurile organizaționale: 40% dintre cazuri apar între colegi de același rang, 18% vin de la subordonați către manageri, iar 16% sunt generate chiar de manageri către echipele lor. Cele mai afectate sectoare sunt serviciile profesionale și industria tech.

Multe companii nu reușesc să vadă rezultate concrete din investițiile masive în AI. Un studiu MIT arăta recent că 95% dintre organizații nu au înregistrat niciun ROI vizibil din generative AI. Cercetătorii de la Stanford și BetterUp sugerează că problema vine din folosirea nedirecționată a AI-ului și lipsa unor reguli clare.

Locurile de muncă dispar, roboții le iau. Elon Musk vine cu planul prin care vrea să salveze omenirea
Locurile de muncă dispar, roboții le iau. Elon Musk vine cu planul prin care vrea să salveze omenirea
Inteligența artificială și roboții nu mai sunt scenarii SF, ci realități care încep să transforme rapid piața muncii. Din ce în ce mai multe analize avertizează că până în 2030...
Televizorul nu mai este doar un ecran pentru filme și seriale. Google a început implementarea inteligenței artificiale
Televizorul nu mai este doar un ecran pentru filme și seriale. Google a început implementarea inteligenței artificiale
De acum, televizorul nu mai este doar un ecran pentru filme și seriale. Google a început implementarea lui Gemini, asistentul său AI, pe platforma Google TV, transformând modul în care...
#tehnologie, #inteligenta artificiala, #Stanford , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Beatrice Dumitrașcu (ONE) la The Real Estate Event: „Suntem într-o piață care nici astăzi nu este foarte matură și oferă extraordinar de mult”
  2. Mai mulți primari și-au dat primăriile în judecată ca să primească salarii mai mari. Unii spun că nu știau despre ce este acțiunea sindicatului care a deschis procesul
  3. AI-ul creează „muncă de umplutură” costisitoare. Ce au descoperit Stanford și BetterUp
  4. Wi-Fi 8 promite internet mai stabil și mai rapid: MediaTek și Qualcomm confirmă următorul salt în rețele wireless
  5. Aplicații VPN periculoase şi riscurile pentru utilizatori
  6. Turiștii din Bali ar putea bea vin și pălincă românești. UE a semnat un acord comercial pentru alcool cu cea mai mare țară musulmană din lume, dar îl ține la secret
  7. Geo Mărgescu (Forte Partners) la The Real Estate Event: „Piața de birouri s-a așezat după pandemie. Chiriile cresc, iar cererea de birouri e din ce în ce mai stabilă”
  8. Randamente ridicate, lichiditate redusă – TradeVille
  9. Mii de români și-au redus creditele sau au obținut condiții mai avantajoase după negocieri cu băncile. Care este instituția care mediază aceste situații
  10. Consiliul Național al Audiovizualului impune noi reguli pe rețelele sociale. Influencerii vor fi amendați dacă nu le vor respecta