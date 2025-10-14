Inteligența artificială gratuită pentru studenții din România. Cum se poate obține acces la Google AI Pro timp de un an

Google aduce o veste excelentă pentru studenții români: lansează un program prin care oferă acces gratuit timp de un an la planul Google AI Pro, pachetul care include cele mai avansate instrumente de inteligență artificială dezvoltate de companie. Scopul inițiativei este clar, mai exact formarea competențelor digitale și promovarea utilizării responsabile a tehnologiilor AI în mediul educațional.

Programul este deschis pentru studenți de peste 18 ani înscriși la universități acreditate din România, iar înscrierea se face online, pe platforma gemini.google/students, până la 9 decembrie. Eligibilitatea este verificată automat prin sistemul SheerID, pe baza unei adrese instituționale sau a unui document care confirmă statutul de student.

Ce include abonamentul Google AI Pro gratuit pentru studenți

Participanții vor primi un set complet de instrumente AI integrate în ecosistemul Google: Gemini 2.5 Pro, Deep Research, NotebookL, un asistent de organizare pentru notițe, rezumate, materiale de studiu și chiar podcasturi, Veo 3, modelul care transformă textul și imaginile în clipuri video cinematografice de până la 8 secunde, Nano Banana, pentru generarea și editarea creativă de imagini și 2 TB spațiu de stocare în Google Drive, Photos și Gmail.

În plus, programul aduce și modul Guided Learning, o funcție specială din Gemini care oferă ghidare pas cu pas pentru redactarea lucrărilor, pregătirea examenelor și verificarea cunoștințelor prin teste interactive, adică, practic, un mentor digital personal.

De asemenea, Google extinde și platforma Gemini for Education, disponibilă gratuit pentru profesorii care folosesc Workspace for Education, adăugând peste 30 de instrumente noi pentru planificarea lecțiilor și crearea materialelor didactice.

