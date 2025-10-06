Inteligența Artificială depășește medicii în precizia diagnosticării unui tip grav de cancer

Un nou model de inteligență artificială, denumit ECgMLP, reușește să depisteze cancerul endometrial cu o acuratețe aproape perfectă de 99,26%, potrivit unei echipe internaționale de cercetători. Este, practic, cel mai precis sistem de diagnostic bazat pe AI dezvoltat până acum, oferind o performanță semnificativ superioară metodelor clasice de analiză umană.

Modelul funcționează prin analiza imaginilor microscopice ale celulelor și țesuturilor pe care le procesează pentru a identifica semnele timpurii ale cancerului. Folosind tehnici avansate de recunoaștere vizuală și învățare automată, ECgMLP poate detecta modificări microscopice invizibile pentru ochiul uman, crescând dramatic șansele unui diagnostic precoce.

Cum funcționează sistemul ECgMLP

Inteligența artificială folosește o rețea complexă de straturi neuronale pentru a „învăța” tiparele celulelor sănătoase și pe cele afectate. Prin rafinarea imaginilor și accentuarea contrastului dintre structurile tisulare, modelul identifică cele mai mici anomalii asociate cancerului endometrial, boală care devine dificil de tratat odată ce se extinde în afara uterului.

Testele arată că același sistem poate fi adaptat pentru alte tipuri de cancer. În studiile efectuate, ECgMLP a diagnosticat cancerul colorectal cu o precizie de 98,57%, cancerul mamar cu 98,20%, și cancerul oral cu 97,34% — cifre care îl transformă într-un instrument promițător pentru oncologia modernă.

Cercetătorii subliniază totuși că acest model nu are rolul de a înlocui medicii, ci de a-i sprijini.

