AI-ul ne va ajuta să „vorbim” cu animalele? Descoperiri uimitoare din junglă

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 20:07
Babuini FOTO: Pixabay

De la bonobo și cimpanzei, până la păsările cântătoare și balene, cercetările recente arată că lumea animală este mult mai „vorbăreață” decât am fi crezut. Tot mai multe studii sugerează că unele specii combină sunete și semnale într-un mod care seamănă izbitor cu gramatica umană.

Cercetătoarea Melissa Berthet, de exemplu, a documentat în Congo felul în care bonobo îmbină apeluri diferite pentru a crea mesaje cu sens nou. Un țipăt de acțiune combinat cu un mormăit de atenție poate însemna „hai să facem asta împreună”. Cimpanzeii folosesc și ei mesaje compuse: în experimente cu prădători falși, au combinat strigătele de alarmă cu chemări colective, mobilizând grupul pentru apărare, scrie Playtech.

Păsările Parus minor fac același lucru, ordinea sunetelor fiind decisivă pentru comportamentul care urmează. Toate aceste descoperiri arată că animalele nu comunică doar instinctual, ci construiesc structuri mai complexe decât s-a crezut.

Inteligența artificială, cheia descifrării „limbajului animal”

Odată cu apariția noilor tehnologii, în special AI, cercetătorii au început să analizeze și mai în detaliu comunicarea speciilor nonumane. Earth Species Project și Project CETI, de exemplu, folosesc modele generative pentru a descifra „codas”-urile balenelor, clicuri cu ritmuri și intensități diferite, comparabile cu un alfabet fonetic.

Astfel, oamenii de știință pot nu doar interpreta, ci chiar reproduce aceste secvențe sonore, cu posibilitatea de a „răspunde” balenelor în limbajul lor. Dacă această direcție va progresa, nu este exclus ca într-o zi să purtăm un fel de dialog cu alte specii.

