Airbnb pregătește o schimbare majoră pentru rezervările de vacanță. Inteligența artificială va putea organiza călătoriile

Airbnb pregătește lansarea unui asistent bazat pe inteligență artificială care îi va ajuta pe utilizatori să își organizeze vacanțele, să compare locuințe și să rezolve problemele apărute în timpul călătoriilor. Noua funcție va fi disponibilă în prima jumătate a anului 2027, potrivit anunțului făcut de companie.

Spre deosebire de chatboturile obișnuite, care răspund în principal prin mesaje text, sistemul Airbnb va folosi fotografii, hărți, calendare și comparații între proprietăți pentru a prezenta informațiile într-un mod mai ușor de urmărit.

Brian Chesky, directorul general Airbnb, consideră că planificarea unei vacanțe nu ar trebui redusă la o conversație cu un chatbot. Potrivit acestuia, 80% dintre călători spun că le place să petreacă timp căutând destinații și comparând opțiunile de cazare.

Din acest motiv, compania dezvoltă un asistent care adaptează modul de prezentare a informațiilor în funcție de întrebările și preferințele utilizatorului.

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Ce va putea face noul asistent AI de la Airbnb

Sistemul va avea acces la sute de componente vizuale dedicate călătoriilor și le va combina automat pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor.

De exemplu, în loc să ofere doar o listă de recomandări, asistentul va putea afișa fotografii ale locuințelor, comparații între opțiuni, hărți și itinerarii, în funcție de ceea ce caută fiecare persoană.

Funcțiile nu se vor limita la alegerea și rezervarea unei cazări. Airbnb spune că asistentul va putea ajuta și la modificarea rezervărilor, rezolvarea problemelor de plată, solicitarea rambursărilor sau găsirea unei alte cazări.

Compania intenționează să ofere inclusiv asistență pentru situații de siguranță, disponibilă permanent. Ulterior, tehnologia ar putea fi extinsă către servicii și experiențe turistice.

Anunțul vine într-o perioadă de creștere pentru Airbnb. Compania a raportat venituri de 4,87 miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2026, cu 19% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent.

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