AirPods Pro 3, „coșmarul” reparațiilor: iFixit le dă scor 0 la capitolul reparabilitate

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 21:05
AirPods Pro 3, „coșmarul" reparațiilor: iFixit le dă scor 0 la capitolul reparabilitate
Noile AirPods Pro 3 au ajuns pe masa celor de la iFixit, iar verdictul nu e deloc pe placul utilizatorilor care sperau la o generație mai prietenoasă cu reparațiile. După un teardown dificil, echipa a ajuns la concluzia că aceste căști sunt practic imposibil de reparat, primind nota 0 din 10 la reparabilitate.

Cea mai mare problemă vine din construcție: bateriile sunt prinse cu adeziv foarte puternic, carcasa este sigilată, iar pentru a o desface trebuie aplicată căldură și forță, cu riscuri mari de a rupe plasticul sau de a deteriora circuitele. Conectorii interni sunt ascunși sub straturi lipite, ceea ce face aproape imposibilă orice intervenție de service.

Ce a descoperit iFixit la interior

– Noile AirPods Pro 3 folosesc un vârf cu spumă integrată, vizibil doar la microscop, care promite o etanșeitate mai bună și confort sporit.

– Fiecare cască are o baterie de 0,221 Wh, iar carcasa de încărcare include acum o singură celulă de 1,334 Wh (în loc de două, ca la AirPods Pro 2). Această schimbare explică scăderea autonomiei carcasei de la 30 la 24 de ore.

– Magnetii din carcasă au fost reduși ca număr, dar rearanjați astfel încât să păstreze compatibilitatea cu MagSafe și Qi2.

