Nintendo lansează Alarmo: Ceasul deșteptător inteligent. Ce știe să facă

Nintendo a anunțat recent un produs neobișnuit – un ceas deșteptător inteligent numit Alarmo, care îmbină funcții avansate cu tematici din cele mai populare jocuri ale companiei.

Monitorizare a somnului și trezire cu melodii din universul Nintendo

Alarmo nu este doar un ceas obișnuit. Acesta vine echipat cu un ecran LCD, un difuzor, butoane fizice și o rotiță cu LED în partea superioară, toate alimentate prin USB-C. Conectat la internet prin Wi-Fi, Alarmo îți monitorizează somnul și te trezește cu melodii din jocuri precum Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild și Splatoon 3.

Pentru a face experiența de trezire mai interesantă, Alarmo utilizează un senzor de mișcare care înregistrează fiecare mișcare a utilizatorului, declanșând noi sunete inspirate din jocul ales. În plus, senzorul monitorizează mișcările din timpul somnului pentru a oferi informații despre calitatea odihnei.

Alarmo include teme bazate pe niveluri și personaje din jocuri, iar noi teme vor fi disponibile pentru download, cu primele DLC-uri anunțate pentru Mario Kart 8 Deluxe și Animal Crossing New Horizons. De asemenea, în timpul zilei, ceasul emite sunete inspirate din jocuri la oră fixă, adăugând o notă distractivă și interactivă rutinei zilnice.

