Albania plănuiește să ducă digitalizarea guvernării la un nou nivel, folosind inteligența artificială nu doar pentru servicii administrative, ci și pentru accelerarea drumului spre Uniunea Europeană.

Premierul Edi Rama a declarat că tehnologia ar putea fi cheia pentru eliminarea corupției și creșterea transparenței, mergând până la ideea ca, în viitor, un minister să fie condus exclusiv de AI. Rama susține că lipsa nepotismului, a intereselor personale și a riscului de corupție ar transforma un astfel de „ministru virtual” în cel mai eficient membru al guvernului.

În timp ce conceptul rămâne deocamdată la nivel de discuție, Albania deja folosește AI în domenii sensibile, cum ar fi achizițiile publice, analiza în timp real a tranzacțiilor vamale și fiscale, sau monitorizarea șantierelor și plajelor cu drone inteligente. Există și planuri pentru utilizarea recunoașterii faciale în trafic, cu notificări trimise direct șoferilor pentru a reduce viteza, în încercarea de a scădea rata mare a accidentelor mortale din țară.

AI, de la traducerea legislației europene la identitatea digitală

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte vizează folosirea AI pentru a traduce și compara rapid cele aproximativ 250.000 de pagini de legislație europeană, esențiale în procesul de aderare. În colaborare cu Mira Murati, fost director tehnologic al OpenAI și creatoarea ChatGPT, guvernul speră să finalizeze partea tehnică a procesului până în 2027, cu trei ani mai repede decât media altor state. Totuși, experții avertizează că, deși AI poate accelera partea tehnică, adoptarea efectivă a legislației rămâne o chestiune politică, ce necesită supraveghere umană.

Digitalizarea masivă a administrației este deja vizibilă prin platforma e-Albania, unde 95% din serviciile pentru cetățeni sunt disponibile online, iar un „funcționar virtual” ghidat de AI ajută la obținerea de documente sau depunerea declarațiilor fiscale. Guvernul estimează economii de peste 600 de milioane de euro pentru cetățeni și diaspora în ultimii cinci ani.

Totuși, nu toată lumea este convinsă că AI poate rezolva problema corupției. Opoziția avertizează că, în lipsa unei reforme profunde, algoritmii riscă să devină „o mască digitală pentru aceleași disfuncții vechi”, mai ales dacă sunt programați de aceiași actori implicați în scandaluri de achiziții publice.

