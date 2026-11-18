Mii de români au fost treziți în noaptea de marți spre miercuri de o alarmă puternică venită de pe telefoanele mobile. Mesajul avertiza că un cutremur ar putea fi resimțit în câteva secunde, înainte ca mulți dintre utilizatori să observe vreo mișcare a clădirilor.

Alerta a fost declanșată de seismul produs pe 18 noiembrie 2026, la ora 02:48, în zona Vrancea. Potrivit datelor actualizate ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut magnitudinea 5,7 și s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri.

Notificările nu au fost transmise prin sistemul național RO-ALERT, ci prin Android Earthquake Alerts, serviciul de avertizare dezvoltat de Google.

Tehnologia folosește senzorii existenți în telefoanele Android pentru a identifica vibrațiile specifice unui cutremur. Atunci când mai multe dispozitive din aceeași regiune detectează mișcări asemănătoare, sistemul analizează informațiile și încearcă să stabilească dacă s-a produs un seism.

Pe baza acestor date, Google estimează zonele care ar putea fi afectate și trimite avertizări către telefoanele utilizatorilor.

Cum poate ajunge alerta înaintea undelor seismice

Google nu poate prezice cutremurele. Sistemul funcționează doar după ce seismul a început, dar profită de diferența dintre viteza undelor seismice și cea a comunicațiilor digitale.

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Primele unde produse de un cutremur, numite unde P, se deplasează mai repede și sunt, de regulă, mai puțin puternice. Ulterior ajung undele S, care pot provoca zguduiri mai intense.

Dacă sistemul detectează suficient de repede primele vibrații, poate transmite notificarea înainte ca undele mai puternice să ajungă în localitățile aflate la distanță de epicentru.

Timpul câștigat diferă în funcție de poziția utilizatorului. În unele situații poate fi vorba despre câteva secunde, iar în altele avertizarea poate ajunge prea târziu.

Nu toate telefoanele primesc același mesaj. Google stabilește nivelul alertei în funcție de intensitatea estimată a mișcărilor seismice în zona respectivă.

Pentru cutremurele mai puternice, avertizarea poate ocupa întregul ecran și poate declanșa un semnal sonor.

Funcția poate fi verificată pe telefoanele Android din meniul Setări - Siguranță și urgențe - Alerte de cutremur, deși denumirea și poziția opțiunii pot varia în funcție de producător.

Pentru primirea avertizărilor sunt necesare conexiunea la internet și configurarea corespunzătoare a serviciilor de localizare.

Google a lansat sistemul în 2020, iar în octombrie 2026 a anunțat că acesta este disponibil în peste 200 de țări și regiuni și că a transmis deja mai mult de un miliard de avertizări.

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