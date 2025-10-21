O actualizare software banală a doborât o parte din internet. Ce s-a întâmplat cu Amazon Web Services și de ce au picat atât de multe aplicații

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 12:03
FOTO Pixabay

Luni dimineață, o eroare în infrastructura Amazon Web Services (AWS), mai pe scurt coloana vertebrală a unei mari părți din internet, a provocat o pană globală de câteva ore, blocând accesul la aplicații, site-uri și servicii online folosite de milioane de oameni.

Platforme de divertisment, aplicații bancare, rețele de gaming și chiar dispozitive inteligente pentru casă au fost afectate simultan.

Cum s-a produs căderea AWS

Incidentul a început în jurul orei 7 dimineața într-unul dintre cele mai mari și mai vechi centre de date AWS din statul Virginia (SUA). Totul a pornit de la o actualizare tehnică a serviciului DynamoDB, baza de date folosită de numeroase aplicații pentru stocarea și accesarea informațiilor despre utilizatori.

Potrivit raportului intern, o eroare în update-ul API-ului DynamoDB a afectat sistemul DNS (Domain Name System), care traduce numele site-urilor în adrese IP numerice. Când DNS-ul a căzut, aplicațiile pur și simplu nu au mai putut localiza serverele corecte, iar conexiunile către baza de date au eșuat în lanț.

Rezultatul: 113 servicii AWS au fost afectate simultan. De la platforme media și aplicații de mesagerie până la servicii AI și sisteme de plăți, efectul s-a propagat la nivel global. Amazon a anunțat revenirea completă a serviciilor mai târziu, dar a precizat că există un „backlog de mesaje” care urma să fie procesat în următoarele ore.

Amazon Web Services este cel mai mare furnizor de cloud din lume, controlând aproape 30% din piața globală. În loc să-și ruleze serverele proprii, companiile mari, de la OpenAI și Apple Music până la bănci și servicii guvernamentale, închiriază infrastructura AWS pentru stocare și procesare.

România primește 590 de milioane de euro. Ministrul Agriculturii vrea să creeze un nou ecosistem agro-industrial românesc
Ministerul Agriculturii a anunțat o nouă etapă în cadrul programului Investalim, prin care România va beneficia de 590 de milioane de euro fonduri europene pentru construcția de noi fabrici...
WhatsApp nu se mai joacă și vrea să oprească de tot mesajele spam din aplicație. Ce măsuri a luat gigantul tech
WhatsApp, aplicația de mesagerie cu peste două miliarde de utilizatori activi, începe o nouă luptă împotriva unuia dintre cele mai enervante fenomene online: spam-ul. Deși platforma dispune...
