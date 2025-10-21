O actualizare software banală a doborât o parte din internet. Ce s-a întâmplat cu Amazon Web Services și de ce au picat atât de multe aplicații

Luni dimineață, o eroare în infrastructura Amazon Web Services (AWS), mai pe scurt coloana vertebrală a unei mari părți din internet, a provocat o pană globală de câteva ore, blocând accesul la aplicații, site-uri și servicii online folosite de milioane de oameni.

Platforme de divertisment, aplicații bancare, rețele de gaming și chiar dispozitive inteligente pentru casă au fost afectate simultan.

Cum s-a produs căderea AWS

Incidentul a început în jurul orei 7 dimineața într-unul dintre cele mai mari și mai vechi centre de date AWS din statul Virginia (SUA). Totul a pornit de la o actualizare tehnică a serviciului DynamoDB, baza de date folosită de numeroase aplicații pentru stocarea și accesarea informațiilor despre utilizatori.

Potrivit raportului intern, o eroare în update-ul API-ului DynamoDB a afectat sistemul DNS (Domain Name System), care traduce numele site-urilor în adrese IP numerice. Când DNS-ul a căzut, aplicațiile pur și simplu nu au mai putut localiza serverele corecte, iar conexiunile către baza de date au eșuat în lanț.

Rezultatul: 113 servicii AWS au fost afectate simultan. De la platforme media și aplicații de mesagerie până la servicii AI și sisteme de plăți, efectul s-a propagat la nivel global. Amazon a anunțat revenirea completă a serviciilor mai târziu, dar a precizat că există un „backlog de mesaje” care urma să fie procesat în următoarele ore.

Amazon Web Services este cel mai mare furnizor de cloud din lume, controlând aproape 30% din piața globală. În loc să-și ruleze serverele proprii, companiile mari, de la OpenAI și Apple Music până la bănci și servicii guvernamentale, închiriază infrastructura AWS pentru stocare și procesare.

