Amazon vrea ca oamenii să facă cumpărături prin SMS. Inteligența artificială poate căuta produse și pregăti comenzile

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 20:15
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Amazon vrea ca oamenii să facă cumpărături prin SMS. Inteligența artificială poate căuta produse și pregăti comenzile
FOTO Unsplash

Cumpărăturile pe Amazon vor putea fi făcute printr-o conversație cu inteligența artificială, fără ca utilizatorii să mai caute manual fiecare produs pe site. Compania a anunțat o nouă funcție care permite trimiterea de mesaje text către Alexa pentru găsirea, compararea și comandarea articolelor dorite.

Funcționalitatea este lansată inițial pentru un grup restrâns de utilizatori din Statele Unite, care vor primi un mesaj prin care sunt invitați să activeze serviciul. Ceilalți se pot înscrie pe o listă de așteptare, urmând ca accesul să fie extins în săptămânile următoare.

Noul sistem folosește inteligența artificială pentru a înțelege cererile formulate în limbaj obișnuit. În loc să introducă denumiri exacte în motorul de căutare, clienții vor putea descrie ceea ce își doresc, iar Alexa îi va ajuta să găsească produsele potrivite.

Lansarea are loc înaintea sezonului cumpărăturilor de sărbători, când Amazon încearcă să simplifice procesul de achiziție și să atragă mai mulți utilizatori către propriile servicii AI.

Ce va putea face Alexa pentru cei care cumpără de pe Amazon

Asistentul poate căuta produse, le poate adăuga în coș și poate finaliza cumpărături în urma solicitărilor trimise prin mesaje.

De asemenea, Alexa poate compara prețuri, urmări modificările acestora, gestiona liste de cumpărături și verifica stadiul comenzilor deja plasate.

O altă funcție permite trimiterea fotografiei unui produs sau a unei persoane care poartă o anumită ținută. Inteligența artificială va căuta apoi articole asemănătoare disponibile pe Amazon.

Compania spune că, în timp, asistentul va învăța preferințele utilizatorilor și va putea recomanda produse pe baza acestora. Decizia vine după ce Amazon a blocat, în septembrie, accesul asistentului AI Muse, dezvoltat de Meta, la căutările pe platforma sa.

Și alte companii încearcă să dezvolte propriile instrumente de cumpărături asistate de inteligență artificială. DoorDash, de exemplu, a lansat în septembrie un asistent care funcționează prin mesaje text și intenționează să îl dezvolte în continuare.

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