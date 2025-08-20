Amazon intră pe piața mașinilor second-hand: retur, garanție și test drive incluse

Amazon își extinde serviciul dedicat vânzărilor auto, Amazon Autos, și trece de la parteneriatul exclusiv cu Hyundai la o ofertă mai variată, care include acum și vehicule second-hand. Potrivit MotorTrend, gigantul de e-commerce mizează pe simplitatea și confortul procesului de achiziție, aducând reguli clare pentru siguranța cumpărătorilor.

Cum funcționează achiziția de mașini la mâna a doua prin Amazon

Fiecare mașină listată pe Amazon Autos vine cu un raport detaliat despre istoricul vehiculului, care include starea tehnică, accidentele înregistrate, kilometrajul, eventualele rechemări și datele de service. Pentru a inspira și mai multă încredere, Amazon oferă o politică de retur de trei zile sau 500 de kilometri, dar și o garanție de 30 de zile sau 1.600 de kilometri. În plus, clienții pot programa un test drive direct la dealer, înainte de ridicarea mașinii.

Fan Jin, lider global Amazon Autos, a declarat că extinderea către piața de vehicule de ocazie reprezintă un pas natural și că platforma își propune să aducă „confortul Amazon” și în acest segment. Deja pe site pot fi găsite oferte second-hand provenite de la dealerii Hyundai, dar și modele Mazda, Jeep, Genesis, Subaru, GMC și alte mărci.

La fel ca în cazul mașinilor noi, listările apar în funcție de codul poștal al cumpărătorului și sunt afișate pentru o rază de 130 de kilometri, astfel încât utilizatorii să aibă acces rapid la opțiuni disponibile aproape de domiciliu.

