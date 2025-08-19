AMD atinge un nou record pe piața procesoarelor: creștere spectaculoasă în T2 2025

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 19 August 2025, ora 16:56
239 citiri
AMD atinge un nou record pe piața procesoarelor: creștere spectaculoasă în T2 2025
FOTO Unsplash

AMD continuă să-și consolideze poziția pe piața globală a procesoarelor x86, iar cel de-al doilea trimestru al anului 2025 marchează o etapă decisivă. Conform datelor publicate de Mercury Research, compania și-a mărit semnificativ livrările pe toate segmentele majore, Server, Desktop și Client, beneficiind de cererea explozivă din zona cloud și enterprise, dar și de revenirea pieței de PC-uri pentru acasă și birou.

Unul dintre cele mai vizibile efecte ale acestui avans este creșterea pe segmentul Server, unde AMD a urcat la o cotă de 41% din venituri, cu 7,2 puncte procentuale mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. În privința unităților livrate, compania a ajuns la 27,3% din piață, ceea ce confirmă o prezență solidă în centrele de date.

Desktop-ul devine motorul principal de creștere

Dacă segmentul enterprise confirmă stabilitatea AMD, cel al desktop-urilor arată dinamismul real al companiei. În T2 2025, AMD a obținut 39,3% din veniturile generate de piața desktop și 32,2% din unități livrate. Practic, acest rezultat înseamnă un salt de peste 20 de puncte procentuale față de aceeași perioadă din 2024. Analiza explică acest fenomen prin cererea masivă pentru sistemele Ryzen, într-un context în care mulți utilizatori și companii și-au reînnoit parcul de PC-uri.

Pe zona Mobile, rezultatele sunt mai temperate. AMD deține 21,5% din venituri și 20,6% din unități, cu o ușoară scădere comparativ cu trimestrul anterior, dar cu un avans constant față de anul trecut. Segmentul Client, care reunește atât Desktop, cât și Mobile, a ajuns la 27,8% din venituri și 23,9% din unități, adică aproape 10 puncte procentuale în plus față de 2024.

Per ansamblu, AMD a obținut o cotă de 33% din veniturile pieței globale de procesoare x86, în creștere de la 21,3% anul trecut. Evoluția este notabilă și trimestrial, cu un plus de 1,3 puncte procentuale. Analiștii Mercury Research subliniază că AMD nu mai poate fi privită doar ca o alternativă la Intel, ci ca un actor major care definește ritmul inovației în industrie.

Cum pot răspunsurile generate de AI să te lase fără bani? Povestea unui turist înșelat în Europa
Cum pot răspunsurile generate de AI să te lase fără bani? Povestea unui turist înșelat în Europa
Vacanța unui american s-a transformat într-un coșmar financiar după ce a încercat să rezolve o banală rezervare pentru un transfer spre o croazieră. Crezând că a sunat la serviciul...
WhatsApp testează un asistent AI care rescrie mesajele pentru tine. Simplu, rapid și eficient
WhatsApp testează un asistent AI care rescrie mesajele pentru tine. Simplu, rapid și eficient
Un nou feature, denumit Writing Help, este deja disponibil pentru utilizatorii versiunii beta WhatsApp care folosesc aplicația în limba engleză. Scopul său este simplu: să transforme câteva...
#tehnologie, #AMD, #procesor , #procesor
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce se va intampla cu Putin daca ar merge la o conferinta de pace in Elvetia. Anuntul sefului diplomatiei de la Berna
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Rasturnare spectaculoasa de situatie, in divortul lui Dan Alexa

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Importurile de energie electrică au crescut cu 57% în prima jumătate a anului!
  2. AMD atinge un nou record pe piața procesoarelor: creștere spectaculoasă în T2 2025
  3. Se mai organizează sau nu Rabla pentru mașini anul acesta? "An cu constrângeri bugetare"
  4. Cum pot răspunsurile generate de AI să te lase fără bani? Povestea unui turist înșelat în Europa
  5. Mișcare surpriză pe piața de retail. Un grup românesc cumpără zeci de magazine de la compania care deține Mega Image
  6. La ce preț a fost scoasă la vânzare Cabana Babele. Pe locul ei se poate ridica un hotel de patru stele, pentru care există deja autorizație
  7. WhatsApp testează un asistent AI care rescrie mesajele pentru tine. Simplu, rapid și eficient
  8. Risc ridicat de recesiune – TradeVille
  9. Cu cât cresc tarifele pentru rovinietă și amenzile în România, de la 1 septembrie. Cele achiziționate rămân valabile
  10. Topul firmelor cu cel mai mare capital social din România. Holdingul aflat pe primul loc, înainte ca Ministerul Finanțelor să impună norme noi pentru toate societățile