AMD atinge un nou record pe piața procesoarelor: creștere spectaculoasă în T2 2025

AMD continuă să-și consolideze poziția pe piața globală a procesoarelor x86, iar cel de-al doilea trimestru al anului 2025 marchează o etapă decisivă. Conform datelor publicate de Mercury Research, compania și-a mărit semnificativ livrările pe toate segmentele majore, Server, Desktop și Client, beneficiind de cererea explozivă din zona cloud și enterprise, dar și de revenirea pieței de PC-uri pentru acasă și birou.

Unul dintre cele mai vizibile efecte ale acestui avans este creșterea pe segmentul Server, unde AMD a urcat la o cotă de 41% din venituri, cu 7,2 puncte procentuale mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. În privința unităților livrate, compania a ajuns la 27,3% din piață, ceea ce confirmă o prezență solidă în centrele de date.

Desktop-ul devine motorul principal de creștere

Dacă segmentul enterprise confirmă stabilitatea AMD, cel al desktop-urilor arată dinamismul real al companiei. În T2 2025, AMD a obținut 39,3% din veniturile generate de piața desktop și 32,2% din unități livrate. Practic, acest rezultat înseamnă un salt de peste 20 de puncte procentuale față de aceeași perioadă din 2024. Analiza explică acest fenomen prin cererea masivă pentru sistemele Ryzen, într-un context în care mulți utilizatori și companii și-au reînnoit parcul de PC-uri.

Pe zona Mobile, rezultatele sunt mai temperate. AMD deține 21,5% din venituri și 20,6% din unități, cu o ușoară scădere comparativ cu trimestrul anterior, dar cu un avans constant față de anul trecut. Segmentul Client, care reunește atât Desktop, cât și Mobile, a ajuns la 27,8% din venituri și 23,9% din unități, adică aproape 10 puncte procentuale în plus față de 2024.

Per ansamblu, AMD a obținut o cotă de 33% din veniturile pieței globale de procesoare x86, în creștere de la 21,3% anul trecut. Evoluția este notabilă și trimestrial, cu un plus de 1,3 puncte procentuale. Analiștii Mercury Research subliniază că AMD nu mai poate fi privită doar ca o alternativă la Intel, ci ca un actor major care definește ritmul inovației în industrie.

