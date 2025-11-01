Sfârșitul unei ere: AMD renunță la Windows 10 în noile sale drivere Adrenalin

AMD a decis să închidă oficial capitolul Windows 10, retrăgând suportul software în cea mai recentă versiune a driverelor sale grafice, Adrenalin 25.10.2, lansată pe 29 octombrie.

Noua actualizare, dedicată exclusiv sistemului Windows 11 (de la versiunea 21H2 în sus), aduce optimizări pentru titluri recente precum Battlefield 6 și Vampire: The Masquerade, Bloodlines 2, împreună cu suport pentru tehnologiile Vulkan și pentru noile plăci grafice integrate Radeon 820M din gama Ryzen AI 5 330.

Din păcate, utilizatorii Windows 10 sunt lăsați în urmă, fără update-uri, fără optimizări și, în curând, fără compatibilitate deplină pentru jocurile viitoare.

Deși comunitatea de gaming spera la o perioadă de tranziție mai lungă, mișcarea AMD era previzibilă. După ce Microsoft a declarat Windows 10 ca sistem aflat la „end of life”, menținerea suportului devine doar o chestiune de timp și cost.

Practic, versiunea 25.10.1 din 9 octombrie 2025 rămâne ultima compatibilă cu Windows 10. Toate actualizările ulterioare se vor concentra pe Windows 11, iar jocurile apărute după această dată nu vor mai primi optimizări dedicate.

