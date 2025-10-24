Americanii au prezentat avionul de luptă fără pilot care decolează vertical, fara pistă, și poate zbura fără GPS

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 20:18
718 citiri
Americanii au prezentat avionul de luptă fără pilot care decolează vertical, fara pistă, și poate zbura fără GPS
FOTO X-BAT

Compania Shield AI a dezvăluit X-BAT, un avion de luptă autonom capabil de decolare și aterizare verticală (VTOL), care nu are nevoie de pistă și poate fi lansat de oriunde, inclusiv de pe nave, insule sau platforme petroliere.

Noul X-BAT este propulsat de un singur motor de mare putere și poate opera complet autonom, fără pilot și fără conexiune GPS sau comunicații active, un avantaj uriaș în zonele unde semnalul este blocat sau bruiajul este intens.

X-BAT, avionul care gândește singur

La baza sa se află sistemul de inteligență artificială Hivemind, aceeași tehnologie dezvoltată de Shield AI pentru avioanele F-16 autonome folosite de Lockheed Martin în teste de luptă simulate. Această platformă îi permite lui X-BAT să analizeze mediul, să ia decizii tactice și să coopereze cu alte aeronave autonome în timp real, scrie Connect.

Deși are doar 8 metri lungime și o anvergură de 12 metri, avionul poate transporta rachete aer-aer și aer-sol, având puncte externe pentru muniții mai mari. Poate zbura până la 50.000 de picioare (≈15.000 m) și are o autonomie de 2.000 de mile nautice, fiind proiectat atât pentru misiuni de atac și recunoaștere, cât și ca suport pentru piloții umani în lupte aeriene.

Spre deosebire de avioanele de luptă clasice, X-BAT poate fi transportat și desfășurat în număr mare. Shield AI estimează că o singură navă de război ar putea transporta până la 60 de aparate X-BAT, lansate chiar și de pe nave comerciale dacă este nevoie.

Primul zbor de testare este programat pentru anul viitor, iar producția în serie ar urma să înceapă în 2029.

Honor lansează MagicOS 10: update-ul care aduce Android 16 și un nou val de inteligență artificială
Honor lansează MagicOS 10: update-ul care aduce Android 16 și un nou val de inteligență artificială
Honor face pasul următor în lumea Android cu MagicOS 10, o interfață complet redesenată, bazată pe Android 16, ce promite să ducă experiența de utilizare la un alt nivel. Noul software...
Microsoft transformă Copilot într-un „asistent complet". Ce 12 funcții utile au fost adăugate de gigantul tech
Microsoft transformă Copilot într-un „asistent complet”. Ce 12 funcții utile au fost adăugate de gigantul tech
Microsoft duce Copilot la următorul nivel. Compania a lansat cel mai important update de până acum, introducând 12 funcții noi care transformă asistentul AI dintr-un simplu instrument de...
