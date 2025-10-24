Honor lansează MagicOS 10: update-ul care aduce Android 16 și un nou val de inteligență artificială

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 19:34
Honor lansează MagicOS 10: update-ul care aduce Android 16 și un nou val de inteligență artificială
Honor face pasul următor în lumea Android cu MagicOS 10, o interfață complet redesenată, bazată pe Android 16, ce promite să ducă experiența de utilizare la un alt nivel. Noul software vine cu o arhitectură MCP (Magic Capsule Platform) la nivel de sistem, funcții AI integrate mai profund și o conectivitate fluidă între telefoane, tablete și alte dispozitive din ecosistemul brandului.

Când ajunge MagicOS 10 pe telefoanele Honor

Potrivit calendarului oficial, lansarea începe la finalul lunii octombrie, în frunte cu Honor Magic V5, urmat de modelele din seriile Magic 7, Magic 6, Honor GT Pro și Honor 400. În noiembrie, vor primi actualizarea telefoanele Magic V3, Vs3, Magic 5 (inclusiv varianta Ultimate Design) și tableta GT 2 Pro.

Până în decembrie 2025, lista se extinde către gama Magic V2 și mai multe tablete din seria GT, iar restul modelelor — inclusiv Honor 300, 200, 100, dar și X70 — vor primi MagicOS 10 în primul trimestru al anului 2026.

Actualizarea promite o interfață mult mai fluidă, optimizări de performanță, funcții AI care învață obiceiurile utilizatorului și o estetică rafinată, cu accent pe minimalism și personalizare.

Utilizatorii vor fi notificați automat când update-ul devine disponibil pe dispozitivul lor, însă cei nerăbdători îl pot verifica manual în secțiunea „Actualizare software” din aplicația Setări.

