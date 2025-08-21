Android 16 aduce schimbări mari: forțează dark mode și oferă teme uniforme pentru iconițe

Google testează deja o serie de funcții noi care vor ajunge pe telefoane odată cu Android 16. Printre acestea se numără opțiunea de a aplica modul întunecat chiar și aplicațiilor care nu îl suportă nativ, dar și posibilitatea de a uniformiza iconițele de pe ecranul principal.

Noutățile au fost incluse în actualizarea Android 16 QPR2 beta 1, lansată imediat după prezentarea noilor telefoane Pixel 10. Versiunea finală este așteptată în decembrie, conform calendarului oficial publicat de Google.

Dark mode forțat și iconițe tematice pentru toate aplicațiile

Funcția de dark mode extinsă va putea „inversa inteligent” interfața aplicațiilor care rămân în culori deschise, deși utilizatorul a selectat tema întunecată. Practic, Android va forța aplicațiile să apară în tonuri mai închise, inclusiv ecranele de pornire și bara de status. Google spune că această opțiune are un rol important pentru accesibilitate, în special pentru persoanele cu sensibilitate la lumină sau probleme de vedere.

O altă noutate îi vizează pe cei pasionați de design uniform. Iconițele tematice vor putea fi aplicate acum automat, chiar și pentru aplicațiile care nu au primit suport oficial de la dezvoltatori. Până acum, tema putea fi aplicată doar dacă dezvoltatorii ofereau o versiune monocromă a iconiței, ceea ce crea un aspect inegal pe ecranul de start.

Pe lângă partea vizuală, Android 16 introduce și noi opțiuni pentru control parental. Părinții vor putea seta limite de timp, bloca aplicații sau filtra conținutul direct din setările telefonului, protejate prin PIN și integrate cu Family Link.

Actualizarea mai aduce îmbunătățiri la transferul de date între Android și iOS, suport extins pentru editarea fișierelor PDF, integrarea funcției Personal Audio Sharing pentru dispozitive Bluetooth LE și alte ajustări menite să facă experiența mai fluidă.

