Android 17 va schimba radical ecranul Always-on Display. Google aduce un „mini-mod” inteligent inspirat de iOS

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 21:00
74 citiri
FOTO Unsplash

Google lucrează la o versiune complet nouă a funcției Always-on Display, pregătită să debuteze odată cu Android 17. Scopul este transformarea ecranului blocat într-un hub util și dinamic, dar cu un consum minim de baterie.

De la ceasuri simple și pictograme de notificări, sistemul va evolua către afișarea unor elemente vii, precum o hartă Google Maps stilizată, informații despre vreme sau date din aplicațiile aflate în fundal. Noua tehnologie poartă numele „Min Mode” și este gândită să ofere informații în timp real, chiar și atunci când telefonul e inactiv.

Inspirat din abordarea Apple pentru iOS și din afișajele e-ink, Min Mode va aduce o interfață monocromă, minimalistă și inteligentă, care actualizează doar datele esențiale pentru a reduce la maximum consumul de energie. Practic, telefonul va putea arăta ora, vremea sau chiar o hartă activă, fără să îți golească bateria.

Când lași dispozitivul jos sau îl blochezi în timp ce rulează o aplicație, Min Mode va prelua controlul ecranului, permițând aplicației respective să rămână vizibilă într-o formă simplificată. Prima care va beneficia este, desigur, Google Maps.

