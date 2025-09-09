Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Google schimbă fața Android-ului. Libertatea tradițională a dispozitivelor intră într-o nouă eră

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 17:55
Google schimbă fața Android-ului. Libertatea tradițională a dispozitivelor intră într-o nouă eră
Libertatea tradițională a Android-ului, aceea de a instala aplicații de oriunde, nu doar din Play Store, intră într-o nouă eră. Începând cu Android 16, Google introduce cea mai dură restricție de până acum: aplicațiile provenite din surse externe nu vor mai putea fi instalate decât dacă dezvoltatorii lor trec printr-un proces oficial de validare.

Măsura este prezentată ca un pas necesar pentru securitatea utilizatorilor, după ce compania a raportat că aplicațiile instalate din afara Play Store sunt de 50 de ori mai susceptibile să conțină malware. Totuși, pentru mulți fani Android, decizia pare mai degrabă o îngrădire a libertății care diferenția sistemul de iOS.

Cum va funcționa noua regulă

Fiecare aplicație trebuie să aibă un „act de identitate” valid, adică o înregistrare oficială a dezvoltatorului, un nume de pachet și chei de semnătură confirmate. Fără aceste elemente, instalarea va fi blocată.

Google a stabilit un calendar clar: testarea începe în octombrie 2025, verificarea dezvoltatorilor va fi disponibilă din martie 2026, iar din septembrie același an regula se aplică inițial în Brazilia, Indonezia, Singapore și Thailanda. Ținta este o implementare globală până în 2027.

Ce se va întâmpla dacă încerci să instalezi o aplicație nevalidată? Oficial nu s-a precizat, dar cel mai probabil sistemul Play Services va menține o listă albă de aplicații permise, blocând automat tot ce nu respectă regulile.

Google trage un semnal de alarmă: internetul se prăbușește! Ce contribuie, zi de zi, la acest lucru
Google trage un semnal de alarmă: internetul se prăbușește! Ce contribuie, zi de zi, la acest lucru
Google a ajuns să confirme ceea ce mulți editori și specialiști observau deja: internetul deschis intră într-un declin accelerat. Într-un document depus recent în instanță, compania a...
Google adaugă traducere în „Circle to Search”. Funcția ajunge prima dată pe telefoanele Samsung
Google adaugă traducere în „Circle to Search”. Funcția ajunge prima dată pe telefoanele Samsung
Google continuă să îmbunătățească una dintre cele mai apreciate funcții AI de pe Android, „Circle to Search”. Lansată inițial pe seria Galaxy S24, funcția a devenit rapid un...
