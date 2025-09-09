Google schimbă fața Android-ului. Libertatea tradițională a dispozitivelor intră într-o nouă eră

Libertatea tradițională a Android-ului, aceea de a instala aplicații de oriunde, nu doar din Play Store, intră într-o nouă eră. Începând cu Android 16, Google introduce cea mai dură restricție de până acum: aplicațiile provenite din surse externe nu vor mai putea fi instalate decât dacă dezvoltatorii lor trec printr-un proces oficial de validare.

Măsura este prezentată ca un pas necesar pentru securitatea utilizatorilor, după ce compania a raportat că aplicațiile instalate din afara Play Store sunt de 50 de ori mai susceptibile să conțină malware. Totuși, pentru mulți fani Android, decizia pare mai degrabă o îngrădire a libertății care diferenția sistemul de iOS.

Cum va funcționa noua regulă

Fiecare aplicație trebuie să aibă un „act de identitate” valid, adică o înregistrare oficială a dezvoltatorului, un nume de pachet și chei de semnătură confirmate. Fără aceste elemente, instalarea va fi blocată.

Google a stabilit un calendar clar: testarea începe în octombrie 2025, verificarea dezvoltatorilor va fi disponibilă din martie 2026, iar din septembrie același an regula se aplică inițial în Brazilia, Indonezia, Singapore și Thailanda. Ținta este o implementare globală până în 2027.

Ce se va întâmpla dacă încerci să instalezi o aplicație nevalidată? Oficial nu s-a precizat, dar cel mai probabil sistemul Play Services va menține o listă albă de aplicații permise, blocând automat tot ce nu respectă regulile.

