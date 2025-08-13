Android Auto devine mult mai personal. Ce actualizare vor primi în curând șoferii

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 19:33
382 citiri
Android Auto devine mult mai personal. Ce actualizare vor primi în curând șoferii
FOTO Unsplash

Google aduce o notă suplimentară de personalizare pentru șoferi prin integrarea completă a temei Material You în Android Auto. Începând cu versiunea beta 14.9, interfața platformei își ajustează automat culorile în funcție de fundalul setat pe telefon, oferind un aspect vizual unitar între cele două dispozitive.

Până acum, Android Auto permitea doar o paletă restrânsă de nuanțe, însă noua actualizare sincronizează complet accentele cromatice, vizibile în special în meniul de setări și în notificări. Schimbarea este instantanee: dacă imaginea de fundal a telefonului se modifică, schema de culori a Android Auto se adaptează fără intervenții suplimentare.

Un pas spre un design mai expresiv

Această noutate, deși subtilă, face parte din efortul Google de a unifica experiența vizuală a aplicațiilor sale sub filosofia Material 3 Expressive. Tot în plan se află modificări mai ample, precum trecerea de la Google Assistant la Gemini, introducerea unui mod luminos și posibilitatea de a controla climatizarea mașinii direct din interfața Android Auto.

Deocamdată, tema adaptivă este disponibilă în versiunea beta, însă mai mulți utilizatori au observat că funcția apare și în varianta stabilă, semn că Google a început deja un rollout gradual.

#tehnologie, #Android, #auto , #Google
