Funcția care îți poate salva viața ajunge și pe Android. A fost testată deja cu succes pentru utilizatori

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 16:39
370 citiri
Funcția care îți poate salva viața ajunge și pe Android. A fost testată deja cu succes pentru utilizatori
FOTO Unsplash

O simplă actualizare de software ar putea transforma telefonul tău Android într-un instrument de salvare. Funcția Emergency SOS Live Video, deja testată cu succes pe iPhone în Statele Unite, este pregătită să fie lansată și pentru utilizatorii de Android, printr-un update al serviciilor Google Play. Aceasta le va permite dispecerilor să primească imagini live direct de la persoanele aflate în dificultate – un pas uriaș în gestionarea situațiilor de urgență.

Imaginează-ți că te afli într-o zonă izolată de munte, fără semnal GPS, dar cu acces la internet mobil. O căzătură gravă face imposibil să îți descrii locația, iar fiecare secundă contează. Cu Emergency SOS Live Video, echipajele de prim-ajutor pot vedea direct mediul în care te afli și pot lua decizii rapide care îți pot salva viața.

Cum schimbă această funcție intervențiile de urgență

Noutatea adusă pe Android este că dispecerii vor putea solicita fluxuri video în timp real, pentru a înțelege mai bine gravitatea situației și pentru a ghida echipele de intervenție. În loc de descrieri incomplete sau confuze, imaginile transmise live oferă repere clare: de la localizarea unei victime rătăcite în pădure până la evaluarea daunelor în cazul unui incendiu.

Diferența față de soluțiile deja existente pe Pixel este semnificativă. În prezent, telefoanele Google pot înregistra până la 45 de minute de filmare automată în regim de urgență, dar materialul este încărcat ulterior pe servere și trimis sub formă de link către contactele de urgență, fără alertarea directă a autorităților. Noua funcție promite să schimbe radical acest lucru: streaming live către serviciile de urgență, fără stocare locală, dar cu posibilitatea ca operatorii să înregistreze imaginile atunci când consideră necesar.

Samsung pregătește o surpriză mai puțin plăcută pentru fanii seriei Galaxy. Ce se întâmplă cu viitorul Galaxy S26 Ultra
Samsung pregătește o surpriză mai puțin plăcută pentru fanii seriei Galaxy. Ce se întâmplă cu viitorul Galaxy S26 Ultra
Samsung pregătește o surpriză mai puțin plăcută pentru fanii seriei Ultra. Viitorul Galaxy S26 Ultra nu scapă de camera bump și, din contră, îl face și mai vizibil. Deși senzorii...
Nokia revine în forță: HMD pregătește primul smartphone european ultra-securizat pentru guverne și armată
Nokia revine în forță: HMD pregătește primul smartphone european ultra-securizat pentru guverne și armată
La aproape un deceniu după ce foștii executivi Nokia au pus bazele companiei HMD Global, producătorul finlandez face un pas uriaș în zona de securitate digitală. Noua divizie HMD Secure va...
#tehnologie, #Android, #smartphone , #android
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Premiera. Trump afirma ca "Rusia este stat agresor" in razboiul din Ucraina
a1.ro
Iti mai aduci aminte de Cristi din Banat, artistul care facea furori cu piesa "Ca o apa cristalina"? Cat de schimbat e in prezent
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Importurile de energie electrică au crescut cu 54%, în primele șapte luni ale anului. Exporturile au fost cu 24% mai mari
  2. Funcția care îți poate salva viața ajunge și pe Android. A fost testată deja cu succes pentru utilizatori
  3. Lista alimentelor care se pot scumpi de la 1 octombrie prin eliminarea plafonării adaosului comercial
  4. Windows 11 primește un update important: Microsoft testează AI Actions. Ce vor face noile comenzi
  5. De la Manager la Leader
  6. The Real Estate Event 2025, ediția The LEGACY: Piața imobiliară între stabilitate și conștientizarea maturizării sale
  7. Curtea de Conturi, control la Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Inspectorii verifică contractul privind achiziția de trenuri de la Alstom
  8. Românii se așteaptă ca statul să-i protejeze din punct de vedere economic. Câți consideră importante progresul și adaptarea la schimbările moderne SONDAJ
  9. Uber se află din nou în mijlocul unui scandal major. Compania a fost dată în judecată de Departamentul de Justiție al Statelor Unite
  10. Sorin Grindeanu cere ANAF-ului să verifice adaosul comercial pentru alimentele de bază. Șeful PSD acuză comercianții că au majorat deja prețurile