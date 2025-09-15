Funcția care îți poate salva viața ajunge și pe Android. A fost testată deja cu succes pentru utilizatori

O simplă actualizare de software ar putea transforma telefonul tău Android într-un instrument de salvare. Funcția Emergency SOS Live Video, deja testată cu succes pe iPhone în Statele Unite, este pregătită să fie lansată și pentru utilizatorii de Android, printr-un update al serviciilor Google Play. Aceasta le va permite dispecerilor să primească imagini live direct de la persoanele aflate în dificultate – un pas uriaș în gestionarea situațiilor de urgență.

Imaginează-ți că te afli într-o zonă izolată de munte, fără semnal GPS, dar cu acces la internet mobil. O căzătură gravă face imposibil să îți descrii locația, iar fiecare secundă contează. Cu Emergency SOS Live Video, echipajele de prim-ajutor pot vedea direct mediul în care te afli și pot lua decizii rapide care îți pot salva viața.

Cum schimbă această funcție intervențiile de urgență

Noutatea adusă pe Android este că dispecerii vor putea solicita fluxuri video în timp real, pentru a înțelege mai bine gravitatea situației și pentru a ghida echipele de intervenție. În loc de descrieri incomplete sau confuze, imaginile transmise live oferă repere clare: de la localizarea unei victime rătăcite în pădure până la evaluarea daunelor în cazul unui incendiu.

Diferența față de soluțiile deja existente pe Pixel este semnificativă. În prezent, telefoanele Google pot înregistra până la 45 de minute de filmare automată în regim de urgență, dar materialul este încărcat ulterior pe servere și trimis sub formă de link către contactele de urgență, fără alertarea directă a autorităților. Noua funcție promite să schimbe radical acest lucru: streaming live către serviciile de urgență, fără stocare locală, dar cu posibilitatea ca operatorii să înregistreze imaginile atunci când consideră necesar.

